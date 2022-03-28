Крупномасштабные ортофотопланы населенных пунктов региона будут способствовать развитию инвестиционной привлекательности Мурманской области

В Управлении Росреестра по Мурманской области состоялось расширенное совещание по обеспечению объективной оценки возможности создания крупномасштабных ортофотопланов территории Заполярья. В совещании приняли участие представители Министерства имущественных отношений Мурманской области, Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, филиала Кадастровой палаты, а также профессионального геодезического сообщества – ООО «ГЕО» и ООО «Мурманское землеустроительное предприятие» (это крупнейшие предприятия региона, специализирующиеся на аэрофотосъёмке местности с использованием беспилотных летательных аппаратов).

Участники совещания оценили состояние картографического обеспечения заполярных территорий, сместив вектор на необходимость создания картографического материала в виде крупномасштабных ортофотопланов на населенные пункты и перспективные для развития инвестиционной привлекательности Мурманской области.

«Необходимость дополнения картографического обеспечения региона такими материалами позволит, прежде всего, эффективно распоряжаться земельными и имущественными ресурсами области и повисит инвестиционную привлекательность региона», - отметила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

В ходе совещания руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко поблагодарила сотрудников ООО «ГЕО» и ООО «Мурманское землеустроительное предприятие» за развитие современных геопространственных технологий, достигнутую компетентность и высокий уровень квалификации, ответственность и профессионализм, вручив благодарственные письма, сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/