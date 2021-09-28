Крупные компании больше доверяют устным рекомендациям

Рекрутёры считают устные рекомендации более информативными, чем письменные. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Каждый второй специалист, занимающийся подбором персонала, доверяет скорее устным рекомендациям, полученным по телефону или при личной встрече (51%). Свою позицию опрошенные объясняют особенностями устного общения — обычно ситуация позволяет задать вопросы и получить более подробную информацию о кандидате, чем из стандартно составленного рекомендательного письма: «Бывает, что сотрудник сам себе пишет рекомендацию, а руководство её подписывает, чтобы быстрее от него избавиться». Напротив, 18% больше доверяют рекомендательным письмам, чем устным референсам: по их мнению, такой формат позволяет отбросить эмоции и внимательно изучить, к примеру, функционал кандидата на предыдущем месте работы. Вообще не доверяют рекомендациям 14% опрошенных. Их главный аргумент — частая необъективность и устных, и письменных референсов.

Информации, полученной в ходе личного или телефонного общения, чаще всего доверяют рекрутёры из компаний с численностью от 100 до 1000 человек (60%), тогда как рекомендательные письма имеют несколько больший вес на небольших предприятиях численностью до 100 человек (20%).

С негативными отзывами о работе кандидата на предыдущем месте рекрутеры сталкиваются нечасто: лишь 13% менеджеров по персоналу, проверяя рекомендацию в последний раз, получили сведения, отрицательно характеризующие соискателя. В результате 9% работодателей не приняли его на работу, а 4% — приняли, несмотря на плохие референсы. Положительные отзывы о кандидате получили 54% опрошенных, при этом 44% приняли его в компанию, а 10% все же отказали в трудоустройстве.

При принятии решения о трудоустройстве и на положительные, и на отрицательные рекомендации чаще всего опираются в компаниях с численностью персонала от 100 до 1000 человек. Работодателей, готовых взять кандидата на работу, несмотря на плохие референсы о нем, больше всего среди небольших предприятий, на которых трудятся до 100 человек (5%), тогда как крупные компании это совершенно не практикуют.