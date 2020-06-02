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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.20 13:20

Крупные компании региона уже испытывают трудности из-за прекращения железнодорожного движения на Мурманск

Прекращение железнодорожного сообщения с Мурманском сказывается на грузоотправителях и экспортёрах, работающих через порты города. С нарушением логистических связей столкнулась компания «СУЭК», совместно с «ЕвроХимом» владеющая Мурманским морским торговым портом, через который в 2019 году перевалила 17,6 млн тонн угля, пишет газета «Коммерсантъ».

В «СУЭК» изданию сообщили, что в данный момент ведутся переговоры с ОАО «РЖД» о перенаправлении объёмов угля на другие направления, в том числе на Восточный полигон.

В компании говорят, что после восстановления движения на Мурманск объёмы будут возвращены. При этом, отмечают в «СУЭК», экспортные поставки угля в Северо-Западном направлении продолжаются через Усть-Лугу. В «ЕвроХиме» (владеет Ковдорским ГОКом) сообщили, что пока изучают ситуацию.

«Мы вместе с коллегами в режиме оперативного штаба тоже содействуем им, помогаем, чтобы найти новые возможности, чтобы обеспечить отгрузку, в том числе, с портов в южной части области», - сказал сегодня  глава региона Андрей Чибис в эфире «России-24».

Железнодорожные операторы также испытывают сложности. Среди вынужденно простаивающих вагонов под Мурманском из-за обрушения моста есть и подвижной состав Первой грузовой компании (ПГК), пояснили в ПГК. «ОАО «РЖД» сейчас усиленно работает над решением проблемы, - поясняют там. - В свою очередь, мы немедленно создали рабочую группу, которая занимается урегулированием ситуации с подачей вагонов под грузовые операции нашим клиентам. В частности, рассматриваем возможность подсыла вагонов с Северной железной дороги для обеспечения порожним подвижным составом партнеров Мурманского региона в рамках сервисных контрактов».

В Федеральной грузовой компании (ФГК) от комментариев отказались. В ОАО «РЖД» полагают, что в объёмах грузов не потеряют. «Все объёмы будут восстановлены сразу после восстановления движения», - говорят в монополии.

Источник среди грузоотправителей отмечает, что не у всех грузов есть возможность перенаправления: логистическая схема через Мурманск удобна тем, что позволяет экономить на морском фрахте.

В ОАО «РЖД» сроков восстановления движения не называют.

Доцент кафедры «Мосты, тоннели и строительные конструкции» МАДИ Сергей Зеге полагает, что восстановить мост с использованием существующих несущих конструкций не представляется возможным. По его словам, он имеет высокий уровень физического износа и строился в 30-х годах, когда принято было строительство фундаментов на естественном основании, не способных выдержать паводок такой силы. Фундамент необходимо менять, отмечает он, также нужно увеличить отверстие моста для повышения его устойчивости к подобным природным аномалиям. Эксперт полагает, что сроки восстановления моста в 20-30 дней являются малореальными: за это время можно лишь по временной схеме восстановить железнодорожное движение с ограничениями. На строительство нового моста, по его оценке, понадобится порядка полугода, но приступить сейчас к работам невозможно: нужно, чтобы паводок отступил. Вероятнее всего, полагает эксперт, речь может идти о строительстве обхода с тем, чтобы к новому паводку, через год, был готов новый мост.

 

 

Комментарии

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Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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