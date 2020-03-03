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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.20 08:15

Крупные предприятия Мурманска нарушают законодательство РФ об охране вод и водных биологических ресурсов при использовании водных объектов

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены нарушения законодательства РФ об охране вод и водных биологических ресурсов при использовании водных объектов региона акционерными обществами «Мурманэнергосбыт» и «Мурманский морской рыбный порт», Государственным областным унитарным учреждением «Мурманскводоканал», Муниципальным унитарным предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство», Муниципальным унитарным предприятием муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией «Энергия», которыми осуществляется сброс сточных вод в водные объекты и забор водных ресурсов из водных объектов области.

Установлено, что в нарушение ст. 11 Водного кодекса Российской Федерации указанными юридическими лицами допускается водопользование в отсутствие правоустанавливающих документов на него.

Кроме того, деятельность по использованию водных объектов, являющихся объектами рыбохозяйственной категории, не согласована с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства, что является нарушением ст. 22 Федерального закона «О животном мире», ч. 1 ст. 42, п.п. 1 ч. 6 ст. 60 Водного кодекса РФ, ч. 2 ст. 47, ст. 50 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», п. 11 Положения об охране рыбных запасов и о регулировании рыболовства в водоемах СССР, п. 6 Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания.

По выявленными нарушениям закона природоохранной прокуратурой в отношении должностных лиц указанных организаций возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий), а также по ст. 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов), которые направлены в уполномоченные органы государственной власти для рассмотрения по существу.

Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений закона природоохранной прокуратурой в адрес руководителей организаций внесены представления об устранении нарушений законодательства, рассмотрение которых находятся на контроле прокуратуры.

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