Крупные российские вузы подключатся к развитию Арктической зоны России

Крупные российские университеты объединят усилия, направленные на развитие российской Арктики. Для этих целей создан научно-образовательный консорциум «Будущее арктической архитектуры и динамика климата». Подписание соглашения между первыми семью участниками консорциума состоялось сегодня на форуме «Креативные индустрии Арктического региона».

Ключевой задачей консорциума станет разработка проектов для формирования современной городской среды. Входящие в его состав университеты займутся также проведением научных исследований и разработкой новых образовательных программ, расширением межрегиональных и международных научных контактов и сохранением культурного наследия Арктики.

Первыми участниками объединения стали Московский архитектурный институт (МАРХИ), Мурманский арктический государственный университет, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Арктический государственный агротехнологический университет, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова и Арктический государственный институт культуры и искусств. В будущем этот состав будет расширяться.

Кроме того, создание консорциума поддержано профессиональным сообществом – одним из партнеров проекта выступает российское архитектурное бюро «ASADOV», специализирующееся на проектах со сложным функциональным назначением – градостроительных комплексов, общественных, культурных и спортивных сооружений. Творческий руководитель бюро, Александр Асадов, занимался разработкой архитектурной концепции парка «Зарядье».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, IV Международный онлайн-форум «Креативные индустрии Арктического региона: опыт и перспективы развития» стартовал сегодня. Его площадки посвящены в том числе урбанистике, развитию туризма в арктическом регионе, созданию профессиональных и любительских фильмов об Арктике. В роли экспертов выступают специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Томска, Симферополя, Архангельска, Екатеринбурга, представители Финляндии, Норвегии, США, Индии, Китая. В целом участниками форума станут более 500 человек, экспертами – более 30.