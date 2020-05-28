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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.20 15:40

Крупный бизнес может и должен помогать и государству, и обществу, и малому и среднему бизнесу - Владимир Потанин

«Ситуация, несомненно, экстраординарная. И опыт прежних кризисов сегодня малоприменим, потому что предыдущие были экономическими или политическими. А этот - медицинский. Мы до сих пор про него ещё очень мало знаем, но видим, что он в первую очередь коснулся обычных людей, малого и среднего бизнеса, а также ряда отраслей, ориентированных именно на людей, - туризм, авиаперевозки», - такую оценку даёт президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, отвечая на вопрос журналиста газеты «Коммерсант»: «Поможет ли опыт предыдущих кризисов смягчить его в данном случае? Или ситуация экстраординарная, нужны будут новые решения?»

- Российская банковская система подошла к нему в своей лучшей в истории форме. Это же касается и крупных промышленных предприятий. Например, «Норильский никель»: наше производство остаётся стабильным. Но было бы наивным считать, что кризис каким-то образом не коснется и нас. Например, он может привести к сдвижке по времени некоторых инвестиционных проектов - возможно, нам придётся скорректировать какие-то планы. Это происходит сейчас у всех. Во втором полугодии не исключено дальнейшее падение мировых цен, вследствие чего может сложиться ситуация, когда мы не всю продукцию сможем реализовать из-за падения спроса. Не факт, что это произойдёт, но если уж вы говорите про «капитанов» бизнеса, то мы, образно говоря, должны быть готовы к любой погоде. И мы готовимся, разрабатываем «план В» на случай, если дела пойдут по негативному сценарию.

- В минувшие кризисы для борьбы с безработицей государство настаивало на запрете увольнений, поддерживая переход на неполный рабочий день, переобучение работников, трудовую миграцию и поощрение предпринимательства. Очевидно, что в нынешней ситуации некоторые из этих мер могут быть не столь эффективны. На ваш взгляд, будут решаться кадровые вопросы на этот раз? Как решаете вопросы занятости на ваших предприятиях?

- Считаю, что поддержка сотрудников в сегодняшней ситуации - одна из важнейших задач предприятий. Инвесторы оценивают «Норникель» по качеству руды, но что такое руда без людей? Мы всегда говорили, что люди - главное богатство компании, теперь самое время продемонстрировать это на практике. Например, мы не только сохранили стопроцентную оплату для всех сотрудников «Норникеля», но и доплачивали во время нерабочих дней тем, кто занят на непрерывном производстве. Установили жёсткое эмбарго на сокращение персонала - в такой ситуации людей без работы не оставим. Вытащили наших работников, «застрявших» за границей. Всех, кого можно - почти 10 тысяч человек, - перевели на удаленный режим работы. Тем, кто занят на производстве - а таких почти 60 тысяч человек,- постарались создать максимально безопасные условия: обеспечили их средствами индивидуальной защиты, расширили список клиник, в которых они могут получать медицинские услуги (в том числе телемедицины) по полисам ДМС, усилили медицинский контроль на предприятиях, закупили тест-системы на COVID-19, увеличили межвахтовый период и даже количество автобусов для перевозки сотрудников на наши предприятия, чтобы обеспечить более свободную рассадку внутри и меры по социальному дистанцированию.

Надо сказать, люди, видя такое отношение, отвечают компании взаимностью. Если надо, выходят на работу сверхурочно, соблюдают дисциплину, выполняют меры самоограничения для профилактики распространения эпидемии. Словом, ведут себя максимально ответственно. Такое отношение дорогого стоит. Поэтому и с кадрами, и с занятостью на производстве у нас всё нормально.

- Каких мер поддержки экономики и бизнеса на государственном уровне вы ожидаете? Какие из тех, что уже заявлены, на ваш взгляд, уже эффективны?

- «Норникель» не обращался за какой-либо господдержкой и не планирует. Во всяком случае, пока сохраняется устойчивое положение, которое мы обеспечиваем на производственных площадках совместно с местными властями, властями Красноярского края, Мурманской области и Забайкальского края. Напротив, я считаю, что крупный бизнес может и должен сам помогать и государству, и обществу, и малому и среднему бизнесу. Например, в своих регионах «Норникель» пошел навстречу предпринимателям, дали каникулы по аренде и коммунальным платежам: это более 50 млн рублей в месяц. Для малых и средних предприятий Норильска и Кольского полуострова компания предоставит индивидуальные средства защиты.

Для этих целей мы закупили более 600 тысяч масок, более 200 тысяч комплектов перчаток и 9 тонн антисептиков для рук на общую сумму более 30 млн рублей. Чтобы получить необходимые средства защиты, предпринимателям достаточно оформить заявку в режиме онлайн. Причём сделать это могут как те предприниматели, которые сейчас выходят из режима самоизоляции и возобновляют работу, так и те, которые работу не прекращали (магазины, предприятия общепита). Что касается государства, то я считаю абсолютно своевременным начавшийся переход от мер, поддерживающих бизнес, к более активному прямому субсидированию попавших под удар отраслей и предприятий.

Я имею в виду прежде всего поручение президента обеспечить списание налогов и страховых платежей для малых и средних предпринимателей, ИП и социально ориентированных НКО. Известно, что ложка хороша к обеду, и эти меры сейчас как никогда актуальны. Никто не возьмется сказать, как будет развиваться ситуация дальше, и такая своевременная помощь со стороны государства может предотвратить еще большие проблемы в недалеком будущем. Очень большую роль сыграла и адресная поддержка людей - например, решение о выдаче 10 тысяч рублей  на каждого ребёнка.

Потому что это поддерживает семьи с детьми, которым приходится несладко на самоизоляции в непривычном режиме удалёнки. Это и для родителей-то необычно, а для детей и подавно. Вообще, такое поведение государства очень органично для нашего общества, нашего общественного уклада. Это же касается и срочных мер по поддержке врачей, которые в середине мая озвучил президент страны.

Комментарии

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Последние комментарии

Zdoroviak
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