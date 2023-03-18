«Крымская весна»: в Мурманске пройдёт фестиваль ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Сегодня в центре Мурманска пройдёт фестиваль «Крымская весна», приуроченный ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На улице Ленинградской с 12 до 14 часов будет работать сценическая площадка, организованная подразделениями Северного флота. В 13.00 стартуют спортивные мероприятия для участников разного возраста.

Также в сквере на Ленинградской с 13.00 до 14.00 будут развернуты различные тематические площадки. Мероприятие завершит митинг-концерт. На главной площади города северяне смогут получить сувенирную продукцию, для посетителей мероприятия также будет работать полевая кухня.

Просветительские акции, викторины, выставки и концерты пройдут во всех муниципалитетах региона. Так, 17 марта в 17 часов прошли мероприятия на центральных площадях в ЗАТО Александровск. Праздничные мероприятия пройдут 18 марта в 13 часов на городской площади в Заполярном, в 14.00 – в Никеле, в 15.00 – на стадионе в Печенге. В молодёжных пространствах «СОПКИ» будут организованы фотовыставки, тематические кинопоказы, мастер-классы и другие активности. Кроме того, в учреждениях культуры и образования проведут патриотические часы, тематические встречи и концерты.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, с 19 по 30 марта жители и гости региона смогут посетить фотовыставку, посвящённую Крыму и Севастополю, в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» в здании Мурманской областной научной библиотеки.