«Крымские сокровища» в Мурманском областном художественном музее

13 марта в 13.30 в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится мероприятие «Крымские сокровища», приуроченное ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, образ Крыма в искусстве — тема поистине неисчерпаемая. Природа и многовековая культура Крымского полуострова на протяжении многих десятилетий вдохновляют художников. Красота Крымского края и по сей день побуждает живописцев запечатлеть на полотнах картин великолепие его ландшафтов, памятников архитектуры, настраивает на путешествие с этюдником в горы, или к морю, причем – в любую погоду…

Участники мероприятия познакомятся с художниками, чьи картины воспевали природу Крыма, начиная с ещё далекого XIX века и заканчивая нашими современниками. А на творческой части встречи каждый гость сможет создать памятный кулон из полимерной глины с оттиском настоящей крымской ракушки.

Запись по телефону 45-63-10.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457264004%2Falbum-11742142_00%2Frev