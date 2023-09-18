Крысам - бой! В Мурманске проведут единовременную сплошную дератизацию

Как сообщает администрация города Мурманска, в соответствии с постановлением от 08.09.2023 №3142 «О проведении единовременной сплошной дератизации в осенний период 2023 года» в период с 20.09.2023 по 10.10.2023 на территории города Мурманска планируется проведение единовременной сплошной дератизации.

Дератизация - это система организационных санитарно-технических, санитарно-гигиенических и истребительных мероприятий, которые направлены на регуляцию численности популяции грызунов и осуществляются с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создания благоприятных условий жизнедеятельности человека путём устранения или уменьшения вредного воздействия грызунов на человека.

Фото: https://gov-murman.ru