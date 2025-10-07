«КСШОР-Арктика» – победитель регионального первенства по футболу

В Кандалакше на стадионе «Металлург» завершилось первенство Мурманской области по футболу среди юношей до 17 лет. Лучших определяли среди команд: «Нива» (Кандалакша), «КСШОР-Арктика» (Мурманск), «Юность» и «Добрыня» (Апатиты).

По итогам однокругового турнира победителем стала команда «КСШОР-Арктика», в призёрах «Нива» и «Юность».

Напомним, что в сезоне 2024 года «золото» первенства Мурманской области по футболу среди юношей до 17 лет завоевала «Нива» из Кандалакши.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, поддержка спорта в Кольском Заполярье активно осуществляется в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Одними из задач которого являются развитие спорта и его уникальных направлений, привлечение к массовому спорту северян, обновление инфраструктуры для подготовки спортсменов, а также вовлечение жителей региона в занятия физкультурой и спортом с целью поддержания здорового образа жизни.

Фото (Федерация футбола Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/554767/#&gid=1&pid=1