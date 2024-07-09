Называйте конкретную сумму, когда ведёте переговоры о повышении зарплатыКто больше других нуждается в новой работе этим летом в Мурманской области
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Мурманская область. Арктика (16+)09.07.24 12:00

Кто больше других нуждается в новой работе этим летом в Мурманской области

Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда за месяц и узнали, работники каких профессий больше других настроены найти работу этим летом и насколько они верят в свои силы. 

Кому нужна работа?

Участники рынка труда Мурманской области, несмотря на лето, ведут себя достаточно активно: бизнес и госструктуры стали искать работников на 9% чаще, а соискатели выходить на рынок на 30% чаще.

За последние 30 дней больше других активность в поиске работы в Мурманской области проявляли работники автосферы. Соискатели в этой области стали на 101% чаще размещать резюме и выходить на рынок труда. Продолжают держать высокую активность и представители транспортного сектора и туризма и общепита (+61% новых резюме от соискателей на каждую сферу). Рабочий персонал теперь ищет работу на 50% чаще. Хочет найти работу этим летом и обслуживающий персонал (+42% новых резюме). Также в топ-самых активных соискателей вошли строители и работники в сфере безопасности и охраны (+26%). На 22% выросла потребность в работе у местных медиков, на 17% – у топ-менеджеров, на 14% – у образовательных кадров, а также на 13% – у работников в сфере продаж.

Кто обеспокоен поиском работы больше других?

Между тем для понимания ситуации на рынке труда этим летом также полезно понять, насколько жители СЗФО и в том числе Мурманской области уверены в своих силах, когда становятся безработными или решают сменить место работы. Опрос общественного мнения по итогам II квартала показал, что у каждого четвертого опрошенного или 25% местных жителей нет уверенности, что он сможет найти работу в ближайшие три месяца. Ещё 10% вовсе не уверены в карьерном успехе.

«Чаще других переживают за своё трудоустройство те, кто ищет работу в сфере добычи сырья, ИТ-специалисты, работники сферы искусства и медиа, врачи и младший медперсонал, а также специалисты по стратегии – во всех этих сферах более 40% соискателей опасаются, что не смогут быстро найти работу с достойной зарплатой. Интересно, что по сравнению с летом прошлого года доля тех, кто переживает за свою карьеру в СЗФО и в том числе в Мурманской области, все-таки стала меньше на 5%. Несмотря на то, что в ряде профсфер есть пессимистичные настроения, в целом по рынку есть положительная динамика. Думаю, что рост уверенности в своем будущем, как ни странно, вызван серьёзным кадровым дефицитом, с одной стороны, и, как следствие, увеличением спроса на работников со стороны компаний – с другой.

А вот 54% опрошенных, то есть более половины респондентов, наоборот, оптимистично смотрят на свою карьеру и уверены, что без труда найдут работу в пределах СЗФО в ближайшее время. И чаще всего это соискатели из сферы продаж, маркетинга, розничной торговли, транспорта и туризма», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

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