Кто больше других зарабатывает в промышленности Мурманской области?
Рейтинг производственных профессии по уровню зарплат
Аналитика рынка труда свидетельствует, что представители рабочих профессий по итогам первого полугодия текущего года стали одними из самых высокооплачиваемых в отрасли. Эксперты hh.ru определили рейтинг производственных профессий по уровню дохода.
Одну из самых высоких зарплат в производстве могут заработать машинисты, их доход сейчас в целом по РФ находится на уровне 139,9 тысячи рублей, что на 24,3 тысячи больше, чем в 2023 году. Одни из самых высоких зарплат для машинистов предлагают производственные компании на Дальнем Востоке (более 162 тысяч рублей), на Кавказе (157 тысяч) и в Сибири (152 тысячи). Мурманские работодатели тоже увеличили вознаграждение для машинистов (до 132,6 тысячи, +30,9 тысячи за год).
(Динамика предлагаемых и ожидаемых зарплат в специализации «Машинист», по данным hh.ru представлена в таблице)
Средняя зарплата инженера-конструктора в России выросла на 22% - до 91,9 тысячи рублей. Среди регионов СЗФО Мурманская область по росту дохода для этих же специалистов оказалась на третьем месте, уступив Ленинградской области (82,2 тысячи в Мурманской области против 97,1 тысячи в Ленинградской).
Доход слесаря в Мурманской области вырос на 20% - до 80 тысяи рублей. Лидером по зарплатам слесарей на данный момент является Дальний Восток (81,9 тысячи рублей).
Зарплата электромонтажников в целом по стране за год увеличилась на 32% - до 77,4 тысячи, в Мурманской области рост не так выражен: +23%, при этом доход выше среднего по стране (80 тысяч).
Сервисные инженеры теперь могут зарабатывать на 21% больше (до 80,8 тысячи в целом по РФ). Мурманские сервисники теперь могут рассчитывать на зарплату более 88 тысяч рублей (+11% за год).