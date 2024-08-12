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Мурманская область. Арктика (16+)12.08.24 12:00

Кто больше других зарабатывает в промышленности Мурманской области?

Аналитика рынка труда свидетельствует, что представители рабочих профессий по итогам первого полугодия текущего года стали одними из самых высокооплачиваемых в отрасли. Эксперты hh.ru определили рейтинг производственных профессий по уровню дохода.

Рейтинг производственных профессии по уровню зарплат

Аналитика рынка труда свидетельствует, что представители рабочих профессий по итогам первого полугодия текущего года стали одними из самых высокооплачиваемых в отрасли. Эксперты hh.ru определили рейтинг производственных профессий по уровню дохода.

Одну из самых высоких зарплат в производстве могут заработать машинисты, их доход сейчас в целом по РФ находится на уровне 139,9 тысячи рублей, что на 24,3 тысячи больше, чем в 2023 году. Одни из самых высоких зарплат для машинистов предлагают производственные компании на Дальнем Востоке (более 162 тысяч рублей), на Кавказе (157 тысяч) и в Сибири (152 тысячи). Мурманские работодатели тоже увеличили вознаграждение для машинистов (до 132,6 тысячи, +30,9 тысячи за год).

(Динамика предлагаемых и ожидаемых зарплат в специализации «Машинист», по данным hh.ru представлена в  таблице)

Средняя зарплата инженера-конструктора в России выросла на 22% - до 91,9 тысячи рублей. Среди регионов СЗФО Мурманская область по росту дохода для этих же специалистов оказалась на третьем месте, уступив Ленинградской области (82,2 тысячи в Мурманской области против 97,1 тысячи в Ленинградской).

Доход слесаря в Мурманской области вырос на 20% - до 80 тысяи рублей. Лидером по зарплатам слесарей на данный момент является Дальний Восток (81,9 тысячи рублей).

Зарплата электромонтажников в целом по стране за год увеличилась на 32% - до 77,4 тысячи, в Мурманской области рост не так выражен: +23%, при этом доход выше среднего по стране (80 тысяч).

Сервисные инженеры теперь могут зарабатывать на 21% больше (до 80,8 тысячи в целом по РФ). Мурманские сервисники теперь могут рассчитывать на зарплату более 88 тысяч рублей (+11% за год).

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