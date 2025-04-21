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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.25 14:30

Кто будет жить и работать на Севере: опыт Мурманской области представлен на Всероссийской научной конференции

18 апреля в Апатитах в рамках Всероссийской научной конференции «Кому на Севере жить? Семейные, этнические и профессиональные общности арктической территории России» прошла секция «Северяне: идентичности, стратегии, репрезентации», на которой с докладом выступила руководитель регионального проекта «Курс на Север» Венера Кравченко.

Доклад «Программа «Курс на Север»: современные пути решения вопроса дефицита кадров на Севере» был посвящён системной кадровой политике Мурманской области, нацеленной на устойчивое развитие региона и реализацию ключевых инвестиционных проектов. Особое внимание спикер уделила взаимодействию с молодыми специалистами, вопросам релокации, сопровождения участников и их адаптации.

«Север становится территорией осознанного выбора для молодых, квалифицированных, амбициозных специалистов. Мы стараемся не просто заполнить вакансии, а выстраиваем работающую систему привлечения людей, для которых переезд в Мурманскую область — это осознанный выбор. И речь идёт не только о трудоустройстве, но и о среде, в которой комфортно жить, расти, учиться, строить карьеру и семью. Только так можно обеспечить устойчивое развитие Арктики», — отметила Венера Кравченко.

Тематика доклада вызвала живой интерес участников. Кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Института социологии РАН Елена Недосека также затронула тему переездов на Крайний Север и отдельно подчеркнула рост интереса к Мурманской области со стороны педагогов и достойные условия их труда.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, проект «Курс на Север» реализуется в Мурманской области с мая 2023 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса и входит в перечень мероприятий стратегического плана развития Мурманской области «На Севере — жить!», нацеленного на создание комфортных условий для жизни, работы и самореализации в регионе.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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