Кто и где из жителей СЗФО отдохнул от работы этим летом

Также в ходе опроса выяснилось, что больше половины россиян провели свой отпуск дома (50%). Среди жителей СЗФО таких меньше – 46%. Ещё 15% россиян поехали в отпуск на юге России, то же самое сделали лишь 12% трудящихся СЗФО. Интересно, что жители СЗФО в этом году чаще других россиян выбирали дачный отдых: 19% против 13%.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, как жители СЗФО отдохнули от рабочих проблем и задач этим летом, а также какие регионы и форматы отдыха предпочли трудящиеся Северо-Запада в этом году.

52% жителей СЗФО на момент опроса уже побывали в отпуске, остальные 48% не успели отдохнуть с начала года и по состоянию на середину сентября.

Тех, кому это пока не удалось отдохнуть от работы, больше всего в профессиональных сферах «Начало карьеры, студенты» (69%), «Транспорт, логистика» (63%) и «Маркетинг, реклама, PR» (56%). Также меньше всего отдохнувших среди работников ИТ-сферы (54%) и представителей сферы «Административный персонал» (52%). С другой стороны, этим летом чаще других отдыхали от работы представители сферы продаж (52%), бухгалтеры и финансисты (51%), эйчары, производственники и юристы (по 49% опрошенных представителей в каждой профсфере).

Также в ходе опроса выяснилось, что больше половины россиян провели свой отпуск дома (50%). Среди жителей СЗФО таких меньше – 46%. Ещё 15% россиян поехали в отпуск на юге России, то же самое сделали лишь 12% трудящихся СЗФО. Интересно, что жители СЗФО в этом году чаще других россиян выбирали дачный отдых: 19% против 13%.

И судя по данным опроса, жители СЗФО оказались большими патриотами Санкт-Петербурга: треть опрошенных провели отпуск занимаясь городским туризмом и изучая Северную столицу: 29% против 8% россиян, посетивших город на Неве во время каникул.

Среди вариантов «Другое» россияне достаточно часто (10%) давали такие варианты отдыха отпуска-2022: Калининград, круиз, в другой стране (наглядно на диаграмме».