Губернатор Андрей Чибис об обращении Владимира Путина: в Мурманской области все поставленные президентом задачи будут успешно выполненыНа мурманском Южном склоне пройдёт самый северный забег в гору «Arctic Top Run»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.09.22 14:00

Кто и как может получить новые специальные степендии губернатора – рассказал в прямом эфире глава регионального комитета молодёжной политики Егор Хаценко

Председатель регионального комитета молодежной политики Егор Хаценко в онлайн-эфире рассказал о мерах поддержки молодёжи Мурманской области. Прямая трансляция была организована в официальном сообществе комитета в социальной сети «ВКонтакте». 

В частности, глава профильного ведомства рассказал о новых стипендиях губернатора Мурманской области представителям молодёжи: кому и за что вручаются, кто может претендовать, куда и какие подавать документы. 

«Поддержка молодёжи, создание условий для её самореализации, содействие в развитии – основные задачи, которые ставит перед собой правительство Мурманской области. Уверен, что в области немало достойных кандидатов на присуждение стипендий. Трансляцию посмотрели более 1,5 тысячи человек северян», – отметил Егор Хаценко.

Напомним, положение о специальных стипендиях представителям молодежи было разработано комитетом молодёжной политики Мурманской области по распоряжению губернатора Андрея Чибиса. Новая форма поддержки была предложена главой региона в рамках первого круглосуточного Арктического форума для молодёжи «Крайний Север – бескрайние возможности», который состоялся в июне.

Претендовать на такую стипендию могут северяне в возрасте от 14 до 35 лет включительно, кандидатов могут подавать органы местного самоуправления и некоммерческие организации в профильные исполнительные органы Мурманской области. Ежемесячная поддержка в виде стипендии назначается за достижение результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, управленческой, спортивной, общественно полезной деятельности. Выплаты в размере 15 тысяч рублей осуществляются в течение календарного года.

Подробности опубликованы на сайте комитета.

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ-10 фактов о жителях Мурманской области, ищущих работу, или Портрет безработного от hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире16:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:30«Экстремальный фотограф». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области цены производителей промышленных товаров в августе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 12,4%-PRO Валюту (16+)Цены на нефть поднимаются после снижения накануне, курс доллара основным мировым валютам продолжает расти-PRO Энергетику (18+)70 работников Кольской атомной станции приняли участие в дивизиональном Дне знаний-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Росрыболовство предложило запустить биржевую торговлю рыбой
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика