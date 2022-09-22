Кто и как может получить новые специальные стипендии губернатора – рассказал в прямом эфире глава регионального комитета молодёжной политики Егор Хаценко

Председатель регионального комитета молодежной политики Егор Хаценко в онлайн-эфире рассказал о мерах поддержки молодёжи Мурманской области. Прямая трансляция была организована в официальном сообществе комитета в социальной сети «ВКонтакте».

В частности, глава профильного ведомства рассказал о новых стипендиях губернатора Мурманской области представителям молодёжи: кому и за что вручаются, кто может претендовать, куда и какие подавать документы.

«Поддержка молодёжи, создание условий для её самореализации, содействие в развитии – основные задачи, которые ставит перед собой правительство Мурманской области. Уверен, что в области немало достойных кандидатов на присуждение стипендий. Трансляцию посмотрели более 1,5 тысячи человек северян», – отметил Егор Хаценко.

Напомним, положение о специальных стипендиях представителям молодежи было разработано комитетом молодёжной политики Мурманской области по распоряжению губернатора Андрея Чибиса. Новая форма поддержки была предложена главой региона в рамках первого круглосуточного Арктического форума для молодёжи «Крайний Север – бескрайние возможности», который состоялся в июне.

Претендовать на такую стипендию могут северяне в возрасте от 14 до 35 лет включительно, кандидатов могут подавать органы местного самоуправления и некоммерческие организации в профильные исполнительные органы Мурманской области. Ежемесячная поддержка в виде стипендии назначается за достижение результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, управленческой, спортивной, общественно полезной деятельности. Выплаты в размере 15 тысяч рублей осуществляются в течение календарного года.

Подробности опубликованы на сайте комитета.

Фото: https://gov-murman.ru