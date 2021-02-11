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Мурманская область. Арктика (16+)11.02.21 14:30

Кто из русских императоров имел прозвище «Палкин» и зачем китайцы дают взятки на суде - мурманские студенты поучаствовали в антикоррупционном квизе

В Мурманском арктическом государственном университете прошёл квиз против коррупции «Знания-сила!». Его организовали сотрудники регионального управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области, приурочив к годовщине образования ведомства.

Восемь команд разных факультетов, а также колледжа вуза выполнили 30 заданий различного формата на антикоррупционную тему, логику и эрудицию.

«Приоритетным методом профилактики является «практика через действие». Реализовать эту форму в антикоррупционном просвещении молодежи можно используя игровые технологии. Задача, которую мы ставим перед собой – способствовать формированию новой нравственной атмосферы в нашем обществе, привить желание жить без коррупции», – отметил Евгений Кихляров, консультант управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области.

Квиз состоял из пяти блоков. В первом участники отгадывали ребусы из картинок и определяли, какие бывают формы коррупции. Отвечая на вопросы второго, третьего, пятого блоков команды включали логику и вспоминали некоторые факты из антикоррупционной сферы.

Четвёртый блок представлял собой блиц. Студенты за 30 секунд отвечали на вопросы, вспоминая историю и литературные произведения.

По словам участников, формат игры оказался захватывающим и динамичным: ведущий ставил перед ними не только интересные исторические и логические задачи, но и сложные нравственные испытания. Студенты вспомнили, кто из русских императоров имел прозвище «Палкин» и с чем Никколо Макиавелли сравнивал коррупцию, выяснили, зачем китайцы дают взятки на суде и какой борец с коррупцией скрывался за железной маской. По итогам пяти туров победителем игры стала команда «Сингапур» колледжа МАГУ.

Сотрудники управления вручили благодарственное письмо за помощь в организации и проведении ряда совместных профилактических мероприятий отделу по работе с обучающимися университета, наградили победителей и участников дипломами и сертификатами.

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