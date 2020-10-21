В столице Кольского Заполярья стартовал народный проект «Дороги Мурманска»Кто из северян не получит налоговые уведомления за 2019 год
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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.20 08:00

Кто из северян не получит налоговые уведомления за 2019 год

До 1 ноября 2020 года жители Мурманской области, имеющие в 2019 году в собственности имущество, транспортные средства или земельные участки, получат свои налоговые уведомления. Всего налогоплательщикам Кольского края будет направлено 363 тысячи уведомлений на уплату имущественных налогов. 111 тысяч из них уже сформированы и выгружены в «Личные кабинеты» северян в электронном виде и не будут дублироваться на бумажном носителе и направляться по почте, еще 248 тысяч разосланы почтовыми отправлениями.

Однако есть ситуации, когда уведомление не направляется налогоплательщику.

Если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составит менее 100 рублей, налоговое уведомление будет направлено в том календарном году, по истечении которого налоговый орган утрачивает право направлять такое уведомление, то есть не позднее трёх лет с момента первых начислений. Например, в 2020 году налоговое уведомление может содержать информацию по налогам за 2017, 2018 и 2019 года, если ранее уведомление не направлялось. Уведомление будет направлено ранее, если сумма налогов накопится за несколько налоговых периодов и превысит 100 рублей.

Уведомление не формируется и в том случае, если по объектам налогообложения гражданину предоставлена льгота, в связи с чем исчисленная к уплате сумма налогов составляет 0 рублей.

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