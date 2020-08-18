Кто из участников работ по нацпроектам в Кольском районе не добежит к финишу 1 сентября?

Сегодня глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл в режиме онлайн совещание с управляющими компаниями и ТСЖ района. В нем также приняли участие главы городских и сельских поселений, руководители МКУ «ХЭС Кольского района» и УГХ г. Колы.

- На сегодняшний момент большинство работ в городских и сельских поселениях муниципалитета по реализации национальных проектов «Комфортная городская среда» и «Инициативное бюджетирование» идут по плану, - отметил глава администрации Кольского района Александр Лихолат. – Однако есть некоторые поселения, которые пока отстают от графика. При этом у нас остаётся всего несколько недель, после начнутся осенние дожди, а укладывать асфальт в лужи – недопустимо!

Так в рамках реализации госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» в городе Кола почти завершено благоустройство территорий по улице Кривошеева в районе домов № 3 и № 5. На асфальтирование было заложено более 3 миллионов 600 тысяч рублей. На данный момент работы выполнены на 65%. Подрядчик уже разобрал старое асфальтное покрытие, вывез мусор, уложил и забетонировал бордюрный камень и подготовил щебеночное основание. По плану все работы здесь должны быть завершены до конца августа.

На проспекте Защитников Заполярья в районе дома № 1 асфальтирование двора уже выполнено полностью. На работы было заложено более 3,5 миллиона рублей.

На 97% выполнены работы и по благоустройству двора на проспекте Миронова возле дома № 3. Подрядчик завез щебень, уложил асфальт. В ближайшее время начнётся установка опор наружного освещения. На все работы выделено порядка 3 миллионов 100 тысяч рублей.

На улице Андрусенко дом № 1 работы по асфальтированию территории выполнены на 80%. На эти цели выделили почти 1 миллион 800 тысяч. Сдать объект также должны до конца августа.

Полностью готов в Коле и двор в районе домов № 11, № 13 и № 15 на улице Андрусенко. Асфальтирование данной территории обошлось почти в 3 миллиона рублей.

Готово на 100% и благоустройство дворовых территорий в гп. Верхнетуломский. Заасфальтирована улица Падунская возле дома № 6. Работы обошлись в 1 миллион 200 тысяч рублей. Возле домов № 2, 3, 4 той же улицы также поставлены новые опоры освещения. На эти цели потрачен миллион четыреста тысяч рублей. Установили в этом дворе и малые архитектурные формы, а также современные скамейки. Приведена в порядок и площадка у памятника возле братской могилы на улице Набережная. Здесь уложено 500 квадратных метров асфальта.

Продолжается и преображение поселка Тулома. Летом возле дома № 6 на улице Школьной произведено асфальтирование дворовой территории, проезда и тротуара. Установлены опоры наружного освещения. Работы обошлись более чем в 3,5 миллиона рублей.

Становятся более комфортными и населенные пункты, входящие в состав Пушного. В самом Пушном возле домов № 6 и № 12 на улице Центральной установлены ограждения палисадников, скамейки и урны. Аналогичные работы закончены и в нп. Мокрая Кица возле дома № 9. На 80% уже готово асфальтирование и двора дома № 3 на улице Ленинградской того же Пушного. На эти цели выделено 800 тысяч рублей.

На особом контроле администрации района держит и благоустройство сельского поселения Междуречье. За лето был приведён в порядок двор возле домов № 3 и № 4 на улице Строительной. Здесь уложили две тысячи квадратных метров асфальта, установили три опоры уличного освещения. На работы было выделено более 2 миллионов 100 тысяч рублей, однако вопросы к подрядчику ещё остались. В некоторых местах новое покрытие треснуло. В данный момент образцы полотна направлены на экспертизу в лабораторию «Мурманскавтодора», которая и даст оценку качеству уложенного асфальта.

Выполнены за лето и ремонты дворов дома № 7 на улице Северная и дома № 5 на улице Гальченко в гп Молочный. На эти цели было заложено более 6,5 миллиона рублей. Помимо асфальта на улице Гальченко также был проведён ремонт проезда, тротуаров, столбов наружного освещения, обустроена парковка, у подъездов появились новые скамейки и урны.

Обновили за лето и три улицы в Мурмашах. Новый асфальт уложили возле дома № 14 на улице Московская, во дворе домов № 23 и № 25 улицы Мира и возле дома № 6 улицы Полярная. Все работы выполнены на 100%, на эти цели выделялось более 5 миллионов.

Пока из графика благоустройства выбивается только Зверосовхоз. Здесь запланированы работы по оборудованию тротуара, устройство пешеходных дорожек, освещения дворовой территории, установки скамеек и урн на улице Набережной. Тендер выиграла компания из Кандалакши. И хоть подрядчик приступил к работам, выполнены они пока чуть более чем на 30%. Сказывается нехватка людей. При этом сдать объект должны были уже к концу августа. Сейчас решается вопрос о расторжении контракта с данной фирмой и внесение данного индивидуального предпринимателя в списки недобросовестных подрядчиков.

Продолжается в муниципалитете и ремонт подъездов. С включением данных работ в региональную программу «местные инициативы» выступила администрация Кольского района. Финансируется пилотный проект за счет средств областного бюджета и бюджета муниципалитета. Всего в 2020 году на территории Кольского района запланировано привести в порядок 37 подъездов в 13 МКД.

В селе Ура-Губа будет отремонтирован дом № 13 на улице Полярная. Подрядчик уже заказал окна и двери и готов приступить к работе. На эти цели из регионального бюджета выделяется 440 тысяч рублей, из местного – ещё 989 тысяч.

Начинает выполнять ООО «Кола ЖКХ» аналогичные работы и в нп Мишуково. Ремонт подъездов дома № 6 обойдётся в более чем в миллион рублей. Эта же компания ремонтирует и дом № 6 в поселке Междуречье.

Приведут в порядок и общедомовые помещения в доме № 7 на улице Пионерской в Териберке. В подъездах уже выполнена замена окон и дверей, ведутся штукатурно-малярные работы. На эти цели заложено более 2 миллионов 200 тысяч. В программе по ремонту подъездов и дом № 1 на улице Приморская того же посёлка. Цена работ почти миллион рублей.

До 20 августа должен быть закончен ремонт и подъездов в доме № 7 на улице Сафонова села Туломы. На эти цели заложено почти 900 тысяч. Необходим косметический ремонт и подъезда дома № 1 на улице Школьной. Здесь на работы выделяется порядка 1 миллиона 800 тысяч рублей.

Попал в программу и дом № 15 на ж/д. ст. Лопарская, здесь срок сдачи подъездов также 20 августа, а также дом № 9 в Мокрой Кице.

Немаловажно и то, что помимо сельских поселений в областную программу вошёл и город Кола. До 455-летнего юбилей здесь должны привести в порядок подъезды в трёх многоэтажках. На улице Заводская в доме № 4, в доме № 28 на проспекте Защитников Заполярья и доме № 26 на проспекте Миронова. Помимо косметики, там, где необходимо, будет заменена электропроводка, установлены новые почтовые ящики, окна и входные группы в подъезды. На эти работы выделяется почти 2 миллиона 700 тысяч рублей.

Обсудили в рамках совещания и уборку территории Териберки. На удалённых пляжах возле древнего поморского села вновь появляются несанкционированные свалки мусора, которые после оставляют себя туристы. Их необходимо оперативно убирать, подчеркнул Александр Лихолат. Также сельчане планируют закупить для посёлка новую спецтехнику. В перспективе машину планируют использовать и зимой, для расчистки Териберки от снега. Глава администрации Кольского района уже пообещал выделить муниципальному образованию на эти цели шесть миллионов рублей, сообщает администрация Кольского района.