Кто из жителей Мурманской области меньше всего уверен в успехе быстрого трудоустройства этим летом?
Эксперты hh.ru провели опрос более 33,8 тысячи россиян из всех федеральных округов и выяснили, кто из жителей Мурманской области по итогам второго квартала 2025 года наиболее уверен в своих силах и успехе быстрого поиска работы с достойным заработком.
Для понимания текущей ситуации на рынке труда этим летом полезно выяснить, насколько жители Мурманской области уверены в своих силах при поиске новой работы — будь то после увольнения или при смене места работы. Опрос hh.ru по итогам II квартала показал, что 25% местных жителей не уверены, что смогут найти работу в ближайшие три месяца. Ещё 9% затруднились ответить, уверены ли они в своём карьерном успехе.
Чаще других переживают за своё трудоустройство те, кто ищет работу в ИТ-сфере: сразу 35% опрошенных айтишников сомневаются, что смогут найти работу с достойной зарплатой до конца лета. Также наименее уверены в себе соискатели из сферы искусства и консалтинга (по 29%), а ещё маркетологи (26%), финансисты и работники образования (по 24%).
Интересно, что по сравнению с летом прошлого года доля тех, кто переживает за свою карьеру в Мурманской области достаточно сильно упала. Так, летом 2024 года боялись, что не смогут найти работу на 11% больше горожан, чем сейчас. Несмотря на то, что в ряде проф. сфер есть пессимистичные настроения, в целом по рынку есть положительная динамика.
«Думаю, что рост уверенности в своём будущем вызван серьёзным и продолжающимся кадровым дефицитом с одной стороны и, как следствие, стабильным уровнем спроса на работников со стороны компаний — с другой. В частности, 66% опрошенных жителей Мурманской области, то есть более половины респондентов, оптимистично смотрят на свою карьеру и уверены, что без труда найдут работу в Мурманской области до конца лета. Чаще всего это соискатели из сферы общепита (сразу 83% опрошенных), продаж и автобизнеса. Интересно, что по сравнению с летом 2024 года доля уверенных в успешном трудоустройстве жителей Мурманской области выросла сразу на 11%», — отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.
Как вы оцениваете свои шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца? Ответы респондентов в зависимости от проф. сферы, лето, 2025 год, в %:
|
Проф. сфера
|
Да
|
Нет
|
Затрудняюсь ответить
|
Автомобильный бизнес
|
11
|
80
|
8
|
Административный персонал
|
19
|
73
|
8
|
Безопасность
|
20
|
71
|
9
|
Высший менеджмент
|
23
|
69
|
8
|
Добыча сырья
|
24
|
70
|
6
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
18
|
71
|
11
|
Закупки
|
24
|
66
|
10
|
Информационные технологии
|
35
|
59
|
6
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
29
|
64
|
7
|
Маркетинг, реклама, PR
|
26
|
67
|
7
|
Медицина, фармацевтика
|
21
|
70
|
9
|
Наука, образование
|
24
|
67
|
9
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
13
|
81
|
6
|
Производство, сервисное обслуживание
|
19
|
72
|
9
|
Рабочий персонал
|
15
|
75
|
10
|
Розничная торговля
|
13
|
78
|
8
|
Сельское хозяйство
|
22
|
71
|
8
|
Спорт, салоны красоты
|
16
|
76
|
8
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
29
|
65
|
6
|
Страхование
|
19
|
72
|
9
|
Строительство, недвижимость
|
16
|
76
|
7
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
16
|
75
|
9
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
12
|
83
|
5
|
Управление персоналом, тренинги
|
20
|
74
|
7
|
Финансы, бухгалтерия
|
24
|
67
|
9
|
Юристы
|
21
|
72
|
7