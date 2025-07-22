Кто из жителей Мурманской области меньше всего уверен в успехе быстрого трудоустройства этим летом?

Эксперты hh.ru провели опрос более 33,8 тысячи россиян из всех федеральных округов и выяснили, кто из жителей Мурманской области по итогам второго квартала 2025 года наиболее уверен в своих силах и успехе быстрого поиска работы с достойным заработком.

Для понимания текущей ситуации на рынке труда этим летом полезно выяснить, насколько жители Мурманской области уверены в своих силах при поиске новой работы — будь то после увольнения или при смене места работы. Опрос hh.ru по итогам II квартала показал, что 25% местных жителей не уверены, что смогут найти работу в ближайшие три месяца. Ещё 9% затруднились ответить, уверены ли они в своём карьерном успехе.

Чаще других переживают за своё трудоустройство те, кто ищет работу в ИТ-сфере: сразу 35% опрошенных айтишников сомневаются, что смогут найти работу с достойной зарплатой до конца лета. Также наименее уверены в себе соискатели из сферы искусства и консалтинга (по 29%), а ещё маркетологи (26%), финансисты и работники образования (по 24%).

Интересно, что по сравнению с летом прошлого года доля тех, кто переживает за свою карьеру в Мурманской области достаточно сильно упала. Так, летом 2024 года боялись, что не смогут найти работу на 11% больше горожан, чем сейчас. Несмотря на то, что в ряде проф. сфер есть пессимистичные настроения, в целом по рынку есть положительная динамика.

«Думаю, что рост уверенности в своём будущем вызван серьёзным и продолжающимся кадровым дефицитом с одной стороны и, как следствие, стабильным уровнем спроса на работников со стороны компаний — с другой. В частности, 66% опрошенных жителей Мурманской области, то есть более половины респондентов, оптимистично смотрят на свою карьеру и уверены, что без труда найдут работу в Мурманской области до конца лета. Чаще всего это соискатели из сферы общепита (сразу 83% опрошенных), продаж и автобизнеса. Интересно, что по сравнению с летом 2024 года доля уверенных в успешном трудоустройстве жителей Мурманской области выросла сразу на 11%», — отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Как вы оцениваете свои шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца? Ответы респондентов в зависимости от проф. сферы, лето, 2025 год, в %: