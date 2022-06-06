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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.22 12:00

Кто из жителей СЗФО не считает выгорание болезнью, а кто признается в этом недуге и отмечает у себя тревожные симптомы - в обзоре hh.ru

В ходе исследования выяснилось, что чаще всего полностью выгоревшими себя ощущают представители сферы АХО и административного персонала (69% опрошенных представителей этой области). На втором месте по ощущению профессиональной исчерпанности – маркетологи, пиарщики и работники сферы рекламы (59% представителей этих сфер). На третьем месте по доле выгоревших на работе – ИТ-специалисты (56%).

Свежий опрос hh.ru, проведенный среди трудящихся жителей Северо-Запада показал, что больше половины (54%) считают себя выгоревшими на работе. Не верят в такое явление как профвыгорание и не считают это легитимной болезнью 7% опрошенных. Ещё 39% заявили, что пока не сталкивались с проблемой профессиональной истощённости на работе.

В ходе исследования выяснилось, что чаще всего полностью выгоревшими себя ощущают представители сферы АХО и административного персонала (69% опрошенных представителей этой области). На втором месте по ощущению профессиональной исчерпанности – маркетологи, пиарщики и работники сферы рекламы (59% представителей этих сфер). На третьем месте по доле выгоревших на работе – ИТ-специалисты (56%).

Меньше всего жаловались на выгорание респонденты из финансовой и экономической сфер (45% отрицательных ответов), производственники (42%) и работники сферы продаж (40%).

В свою очередь просто не верят в выгорание как болезнь и не признают ее существование чаще всего представители бухгалтерской сферы (10% опрошенных), строители (7%) и 6% начинающих специалистов и студентов.

Чаще всего люди, отметившие у себя профессиональное выгорание, озвучивают такие признаки болезни: усталость и отсутствие энергии для выполнения повседневных дел (47% опрошенных), тревожность и неуверенность в будущем (34%), апатия и душевная опустошенность (37%), излишняя раздражительность и перепады настроения (21%).

Также люди указывали и индивидуальные признаки выгорания. Так, некоторые респонденты сказали, что чувствуют себя выгоревшими из-за постоянных отказов в работе признакам эйджизма (возрастная дискриминация). Кто-то испытывает астению (психопатологическое состояние, характеризующееся слабостью, повышенной утомляемостью, быстрой истощаемостью и плохой переносимостью физических, умственных и психических нагрузок). Подробнее – на диаграмме ниже.

Как правило, снижение продуктивности на работе отмечают представители ИТ-профессий (31% опрошенных представителей этой сферы). У каждого четвертого (25%) опрошенного работника сферы маркетинга и рекламы наблюдается ухудшение концентрации внимания на работе. Также каждый второй (50%) из этой же сферы испытывает апатию и чувство опустошенности. И это самый высокий показатель по сравнению с данными по другим профессиям.

Такой неприятный признак выгорания как физическая усталость и отсутствие энергии на повседневные дела отмечают у себя 57% опрошенных работников сферы АХО и административного персонала. Они же испытывают в 40% случаев высокий уровень тревожности на работе. Серьезным перепадам настроения подвержены из-за выгорания 30% опрошенных из сферы продаж (наглядно на диаграмме).

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