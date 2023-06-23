Кто-кто в «Теремочке» живёт: портовики провели субботник на турбазе

Уборка прошлогодней листвы и засохших веток, поддержание общего порядка и чистоты – такими были главные цели субботника, который прошёл на турбазе «Теремок» АО «Мурманский морской торговый порт».

Мероприятие было организовано родительским комитетом и волонтёрским отрядом АО «ММТП». В нём приняли участие более 50 работников предприятия из самых разных структурных подразделений, а также члены их семей, в том числе, дети.

За несколько часов работы портовики убрали территорию турбазы, покрасили тротуарный камень, навели порядок в прилегающей лесополосе.

«Мы не только помогли прибрать территорию на Верхнетуломском водохранилище. Не менее важно, что портовики в очередной раз продемонстрировали пример ответственного отношения ко всему, что нас окружает. Это важно всем нам, но особенно - детям», - отметила представитель родительского комитета АО «ММТП» Ольга Агафонова.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251888%2Fwall-149919532_3251