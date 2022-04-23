Кто меньше всего в СЗФО держится за рабочее место и какие факторы особенно важны при выборе новой работы – итоги опроса hh.ru

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей СЗФО и узнала, работники каких сфер и профессий меньше всего держаться за нынешнюю работу, а также какие факторы считают главными при поиске нового работодателя.

Опрос показал, что каждый четвертый работник на Северо-Западе (25%) не воспринимает своё текущее место работы как постоянное и скорее относится к нему как к временному месту и не планирует в своей нынешней компании задерживаться. В разрезе профессий и областей выяснилось, что меньше всего держатся на свои рабочие места представители рабочих профессий – каждый третий в сфере (32%).

Рядом по текучести кадров стоит сфера туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса, область продаж и управление персоналом – в этих сферах свою работу как временную воспринимают по 30% опрошенных. Близко к данным сферам - область маркетинга и рекламы, сфера безопасности и закупок (по 29% опрошенных заявили, что не рассматривают свою работу как постоянную в этих сферах).

С другой стороны, меньше всего «текучка» кадров наблюдается в сфере «Добыча сырья» и «Медицина и фармацевтика» (подробно на диаграмме 1).

Примечательно также и то, что среди мужчин доля тех, кто меньше держится за своё рабочее место больше, чем среди женщин.

Стоит отметить ответы опрошенных по их статусу. Так, среди руководителей доля тех, кто воспринимает свою работу как временную лишь 16%, в то время как респонденты уровня «специалист» чаще отмечали факт временности своей текущей работы для себя (26%).

По итогам опроса выяснилось, что молодые соискатели в возрасте от 18 до 24 лет, как правило, меньше держатся за текущую работу и достаточно легко с ней расстаются. Так, почти 40% опрошенных молодых специалистов заявили, что их текущая работа для них временная и они на ней не планируют долго задерживаться.

Аналитика опроса показывает, что чем старше были респонденты, тем меньше становилась доля тех, кто воспринимал свою текущую работу как временную. Так среди старшего поколения 55 лет и старше доля тех, кто не планирует долго трудиться на одном месте лишь 12%, то есть каждый десятый (подробно на диаграмме 2).

Между тем важно понять, что именно привлекает жителей СЗФО в работодателях. Так, опрос hh.ru показал, что главный фактор, на который обращают внимание местные соискатели — это высокая зарплата (78% опрошенных в первую очередь обращают внимание на это).

На втором месте по важности при выборе новой работы – наличие корпоративных программ обучения профессиональным навыкам (54% опрошенных в СЗФО выбрали этот ответ). На третьем месте по ценности при выборе новой работы – возможность полноценной удаленной работы и месторасположение офиса или площадки компании. С другой стороны, меньше всего, судя по данным опроса, для жителей СЗФО важны корпоративные путешествия.

Также среди вариантов другое жители СЗФО называли такие важные факторы при выборе нового работодателя: адекватное руководство, «белая зарплата», карьерный рост, интересные задачи, коллектив, полезная обществу деятельность, стабильность компании и честность со стороны компании (подробно на диаграмме 3).