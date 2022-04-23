ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Плотник из Ирака увлёкся резьбой по камню и удивительная история об игре в гольфЧто делают Дарвин и Кассиопея в «Экотехнопарке» Мурманской области?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)23.04.22 18:00

Кто меньше всего в СЗФО держится за рабочее место и какие факторы особенно важны при выборе новой работы – итоги опроса hh.ru

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей СЗФО и узнала, работники каких сфер и профессий меньше всего держаться за нынешнюю работу, а также какие факторы считают главными при поиске нового работодателя.  

Опрос показал, что каждый четвертый работник на Северо-Западе (25%) не воспринимает своё текущее место работы как постоянное и скорее относится к нему как к временному месту и не планирует в своей нынешней компании задерживаться. В разрезе профессий и областей выяснилось, что меньше всего держатся на свои рабочие места представители рабочих профессий – каждый третий в сфере (32%).

Рядом по текучести кадров стоит сфера туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса, область продаж и управление персоналом – в этих сферах свою работу как временную воспринимают по 30% опрошенных. Близко к данным сферам - область маркетинга и рекламы, сфера безопасности и закупок (по 29% опрошенных заявили, что не рассматривают свою работу как постоянную в этих сферах).

С другой стороны, меньше всего «текучка» кадров наблюдается в сфере «Добыча сырья» и «Медицина и фармацевтика» (подробно на диаграмме 1). 

Примечательно также и то, что среди мужчин доля тех, кто меньше держится за своё рабочее место больше, чем среди женщин.

Стоит отметить ответы опрошенных по их статусу. Так, среди руководителей доля тех, кто воспринимает свою работу как временную лишь 16%, в то время как респонденты уровня «специалист» чаще отмечали факт временности своей текущей работы для себя (26%).

По итогам опроса выяснилось, что молодые соискатели в возрасте от 18 до 24 лет, как правило, меньше держатся за текущую работу и достаточно легко с ней расстаются. Так, почти 40% опрошенных молодых специалистов заявили, что их текущая работа для них временная и они на ней не планируют долго задерживаться.

Аналитика опроса показывает, что чем старше были респонденты, тем меньше становилась доля тех, кто воспринимал свою текущую работу как временную. Так среди старшего поколения 55 лет и старше доля тех, кто не планирует долго трудиться на одном месте лишь 12%, то есть каждый десятый (подробно на диаграмме 2).

Между тем важно понять, что именно привлекает жителей СЗФО в работодателях. Так, опрос hh.ru показал, что главный фактор, на который обращают внимание местные соискатели — это высокая зарплата (78% опрошенных в первую очередь обращают внимание на это).

На втором месте по важности при выборе новой работы – наличие корпоративных программ обучения профессиональным навыкам (54% опрошенных в СЗФО выбрали этот ответ). На третьем месте по ценности при выборе новой работы – возможность полноценной удаленной работы и месторасположение офиса или площадки компании. С другой стороны, меньше всего, судя по данным опроса, для жителей СЗФО важны корпоративные путешествия.

Также среди вариантов другое жители СЗФО называли такие важные факторы при выборе нового работодателя: адекватное руководство, «белая зарплата», карьерный рост, интересные задачи, коллектив, полезная обществу деятельность, стабильность компании и честность со стороны компании (подробно на диаграмме 3).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда и молодые специалисты – как изменилась ситуация с начала года, где искать работу, сколько платят начинающим сотрудникам - обзор сферы по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
22.04.22 14:27
"В дальнейшем контейнеры будут отправлены на переработку на ФГУП «ПО «Маяк»..." так и хочется увидеть продолжение этой фразы: " ... после складирования и формирования состава по ЖД дороге с 35 завода
Комментарий к новости:Судно-контейнеровоз «Россита» ФГУП «Атомфлот» обеспечило доставку отработавшего ядерного топлива из губы Андреева
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Балерина». Художественный фильм (16+)23:15Мурманская областная Дума: Депутатские будни (6+)
-PRO Деньги (16+)Почём пасхальный кулич на Севере? Знает Мурманскстат-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел на 1,49 рубля, евро теряет почти 1,2 рубля-PRO Энергетику (18+)Объекты энергосистемы Кольско-Карельского транзита перевели на дистанционное управление-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23-25 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В регионе расширят перечень категорий граждан, которые могут получить соцподдержку по оплате коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли брать отпуск на майские праздники мурманчанам и жителям области?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика