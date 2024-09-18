Мурманская область. Арктика (16+)18.09.24 12:00
Кто может заработать в Мурманской области полмиллиона за месяц?
Аналитики hh.ru выяснили, работникам каких профессий компании готовы платить самые высокие зарплаты и составили рейтинг самых высоких зарплат осени в Мурманской области в сентябре 2024 года.
- Слесарь-ремонтник, https://spb.hh.ru/vacancy/107256946, до 543 150 ₽ на руки.
- Капитан судна, https://spb.hh.ru/vacancy/107017719, до 500 000 ₽ на руки.
- Инженер, https://spb.hh.ru/vacancy/107270802, зарплата до 400 000 ₽ на руки.
- Стоматолог-терапевт/хирург, https://spb.hh.ru/vacancy/106256323, от 250 000 ₽.
- Машинист колесного бульдозера, https://spb.hh.ru/vacancy/107318199, от 242 000 ₽ на руки.
- Механик по ремонту подземной самоходной техники, https://spb.hh.ru/vacancy/106230758, от 240 000 ₽ на руки.
- Инженер ПТО, https://spb.hh.ru/vacancy/106979166, до 300 000 ₽.
- Капитан буксира с азимутальными врк, https://spb.hh.ru/vacancy/106676539, до 280 000 ₽ на руки.
- Менеджер по продажам в онлайн школу (удаленно), https://spb.hh.ru/vacancy/106455147, до 300 000 ₽.
- Водитель категории В, https://spb.hh.ru/vacancy/106285476, до 302 250 ₽ на руки.
- Механик - сервисный инженер, https://spb.hh.ru/vacancy/106882735, до 500 000 ₽ на руки.
- Водитель-курьер, https://spb.hh.ru/vacancy/105599780, от 230 000 ₽ на руки.
- Главный технолог, руководитель группы разработки, https://spb.hh.ru/vacancy/106898007, от 500 000 ₽.
- Стоматолог детский, https://spb.hh.ru/vacancy/106795179, от 400 000 ₽ на руки.
- Начальник отдела капитального строительства, https://spb.hh.ru/vacancy/107176598, до 396 000 ₽.
- Капитан на буксир, https://spb.hh.ru/vacancy/106513160, от 340 000 ₽ на руки.
- Менеджер проектных продаж, https://spb.hh.ru/vacancy/101755720, до 350 000 ₽.
Комментарии
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Последние комментарии
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
Николай
16.09.24 16:08
Качану Н.Н. 16.09.2024 г. вынесли приговор, расскажите про это.
Комментарий к новости:В районном суде Мурманска продолжается рассмотрение дела банды Николая Качана
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
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