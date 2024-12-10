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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.24 12:00

Кто начал искать работу в Мурманской области под Новый год и насколько это выгодно

Активней других ищут прямо сейчас работу в Мурманской области рабочие разных профессий – они разместили 19% резюме от всего объёма на рынке труда региона, а это более 3,5 тысячи новых резюме. На втором месте по числу желающих найти работу под Новый год – обслуживающий персонал, включая курьеров, мойщиков, дворников и уборщиков.

Аналитики hh.ru выяснили, кто в регионе решил сменить работу в конце 2024 года и найти место получше, а также собрали советы, как не прогадать с карьерой в конце года.

«Соискательская активность в конце 2024 года показывает, что жители Мурманской области не намерены уходить на каникулы и решили выжать максимум из уходящего 2024 года. По итогам за последний месяц мы видим, что на рынок труда в поисках работы вышли около 19 тысяч местных соискателей. Это на 29% превышает их прошлогоднюю активность. То есть 2024 год местные соискатели явно решили закончить, решив карьерный вопрос», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО, ЦФО.

Активней других ищут прямо сейчас работу в Мурманской области рабочие разных профессий – они разместили 19% резюме от всего объёма на рынке труда региона, а это более 3,5 тысячи новых резюме. На втором месте по числу желающих найти работу под Новый год – обслуживающий персонал, включая курьеров, мойщиков, дворников и уборщиков. Тут на рынке труда решили построить карьеру около 3 тысяч кандидатов. На третьем месте – строители, здесь ищут работу более 2,6 тысячи местных жителей. Соискатели в сфере продаж тоже решили прокачать карьеру до конца 2024 года и разместили более 2 тысяч новых резюме, близко к ним по желанию сменить работу оказались производственники, а также транспортники (более 2,5 тысячи желающих выйти на новое место работы в 2025 году).

Выгодно ли менять работу в конце года?

Практика показывает, что поиск работы – это половина дела, пока дело не дошло до увольнения. Но нужно взвешивать все «за» и «против».

Нюанс про деньги

Не стоит забывать, что во многих компаниях в конце года работодатели выплачивают годовую премию или «13-ю зарплату». Ее можно лишиться, если уволиться в текущем календарном году. А вот если написать заявление с отработкой положенных недель в 2025 году, то годовой бонус должен быть выплачен в полном размере. 

При этом если вы перейдете на новое место работы уже в январе 2025 года, то в случае, если на новом месте также есть практика выплат годовых премий, то скорее всего новый сотрудник не получит эту премию, так как не отработает весь календарный год (1-2 дня тоже могут стать решающими при начислении годового бонуса). То есть в данном вопросе нужно продумать даты перехода на новое место.

Нюанс про нагрузку

Вас могут не только пригласить на собеседование перед праздниками, но и сделать предложение о выходе на работу уже в декабре. Из плюсов — возможность быстрее, чем в другое время, влиться в коллектив благодаря непринужденному предновогоднему общению, а если повезет, то даже успеть на два корпоратива — на прежней работе и на новой.

Из минусов — авралы и стрессы, типичные для этого рабочего периода, умножатся на два. Потому что вы в это время будете ещё и в стрессе от привыкания к новому месту, процессам и новому окружению, а вашим коллегам, скорее всего, будет не до вашей плавной адаптации из-за собственных «пожаров». Правда, у этих стрессов есть светлая оборотная сторона: если выдержите такое боевое крещение, то дальше всё пойдёт как по маслу, а в период праздников можно будет отдышаться (наглядно на диаграмме).

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