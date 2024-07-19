Кто нужен работодателям в 2024 году: опытные мидлы или массовые джуны?

Кардинальные изменения спроса и предложения по специальности «Разработчик ПО» слабо повлияли на политику найма софтверных компаний

Ассоциация «РУССОФТ», служба исследований платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru и рекрутинговая компания «GeekSource» собрали и проанализировали данные о структуре спроса и предложения по специалистам в области разработки ПО в зависимости от их опыта и квалификации, а также о фактическом найме таких специалистов в последние два-три года.

В результате, было выявлено, что на рынке труда произошло стремительное увеличение количества соискателей, не имеющих опыта (junior или джунов), на фоне сильно растущего роста спроса на опытных специалистов со стажем в разработке ПО не менее трёх лет.

Наличие «пробки из джунов» не только подтвердилось, но и отражено в количественных показателях. Именно из-за специалистов без опыта предложение росло в последние два года намного быстрее спроса. Поэтому создавалось впечатление, что программисты не могут найти работу и больше не нужны, а средняя зарплата, ожидаемая соискателями или предлагаемая работодателями, в некоторые периоды снижалась.

На самом деле нехватка кадров в софтверной индустрии не только не снизилась, а скорее даже увеличилась в последние два года. Фактически выплачиваемая средняя зарплата при этом не имела никаких признаков сокращения: она росла ежегодно более, чем на 10%, и в 2023 году её увеличение было больше, чем годом ранее.

Согласно данным службы исследований hh.ru, в последние три года увеличивалась доля резюме соискателей без опыта или опытом до трёх лет: с 19% в I кв. 2021 г. до 39% в I кв. 2024 г. При этом доля соответствующих вакансий (а значит спроса) за этот период сократилась с 60% до 48%. По имеющим опыт работы хотя бы три года количество вакансий наоборот увеличилось, а резюме — сокращалось.

«Проблема квалифицированных специалистов уровня Middle и Senior стоит достаточно остро. Компаниям нужны специалисты, готовые практически сразу включиться в проект без дополнительного обучения со стороны работодателя. Если же мы говорим о начинающих специалистах, то здесь идет сильная конкуренция из-за роста привлекательности профессии. Поэтому тем, кто хочет попасть в IT надо более тщательно выбирать образовательные программы, обращать внимание на возможность первых стажировок по завершению обучения, прорабатывать самостоятельные проекты, которые выделят их среди конкурентов. Проблема с первым опытом для молодых специалистов влияет и на компании», - отмечает Фаина Лернер, директор по организационному развитию Группы «Рексофт».

Динамика вакансий и резюме по специальности «Разработчик ПО» в зависимости от опыта работы в профессии, в 2021-2024 годы, доля от всех вакансий или резюме

6-9 лет и более От 3 до 6 лет От 1 года до 3 лет Нет опыта вакансии резюме вакансии резюме вакансии резюме вакансии резюме I кв. 21 3% 58% 38% 22% 50% 14% 10% 5% II кв. 21 3% 59% 37% 21% 49% 15% 11% 5% III кв. 21 3% 54% 35% 24% 51% 16% 11% 6% IV кв. 21 3% 56% 37% 22% 51% 16% 10% 6% I кв. 22 3% 53% 38% 25% 50% 16% 9% 6% II кв. 22 3% 51% 43% 25% 47% 16% 6% 8% III кв. 22 3% 45% 44% 29% 47% 16% 6% 10% IV кв. 22 4% 47% 45% 26% 45% 16% 6% 10% I кв. 23 5% 43% 46% 27% 44% 17% 6% 12% II кв. 23 5% 42% 47% 28% 41% 17% 7% 13% III кв. 23 5% 38% 47% 30% 42% 18% 7% 14% IV кв. 23 5% 42% 47% 25% 41% 18% 7% 15% I кв. 24 5% 37% 47% 23% 41% 20% 7% 19%

Источник: служба исследований hh.ru

«Динамика резюме, размещенных соискателями в сфере разработки ПО показывает, что на рынок труда за последние годы стали всё больше выходить люди, имеющие минимальный опыт работы в профессии (менее года или от 1 до 3 лет). Доля резюме от джунов без опыта на данный момент достигает 19% от всего объема по рынку, что на 14% больше, чем в начале 2021 года. Подобный рост объёма резюме от джунов может быть сильно связан с популярностью онлайн-курсов, которые даёт быстрое образование соискателям. Рынок очень насыщен такими «зелёными» кадрами», — утверждает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Опрос, который провела служба исследований hh.ru среди работодателей в 2023 г., показал, что шансы найти работу начинающим специалистам, имеющим в бэкграунде только онлайн-курсы без успешно реализованных кейсов, проектов и идей достаточно малы. Так, половина (49%) опрошенных работодателей, нанимающих ИТ-специалистов заявили, что их компании не практикуют приём на работу «джунов», которые имеют в базе лишь онлайн-курсы без какой-либо осязаемой практики, стажировки или опыта. 35% компаний готовы рассмотреть малоопытных кандидатов, но с внушительным испытательным сроком (3-6 месяцев).

Как уже писалось выше популярность всевозможных онлайн ИТ-курсов, обещающих профессиональные знания в диджитал-сфере, за последние годы выросла очень сильно и пока остаётся лидером по числу обучающихся там россиян. По данным hh.ru более трети соискателей так или иначе за последнее время учились на тех или иных онлайн-курсах.

«При этом мы видим, как у компаний поменялось отношение к джунам, имеющим только онлайн-курсы за плечами. Число компаний, которые превратно относились к айтишникам без профильного образования становится меньше. С одной стороны, это может быть связано с тем, что образовательные компании прокачивают свои программы и дают теперь более серьёзные знания и компетенции, которые нужны бизнесу здесь и сейчас. С другой стороны, подобное изменение отношения может быть связано с тем, что работодатели действительно становятся более гибкими к быстрому образованию и больше не воспринимают его превратно как раньше. А еще, конечно, не стоит забывать и о кадровом дефиците, который тоже давит на решения работодателей брать или не брать людей.

В итоге для бизнеса важнейшим при выборе кандидата остаётся опыт и успешно реализованные проекты у соискателя-айтишника. То есть просто окончание вуза или каких-либо крутых онлайн-курсов – не гарантия быстрого трудоустройства в ИТ-отрасли и высокой зарплаты», - добавляет Юлия Сахарова.

«Мы также видим значительный рост числа соискателей без опыта работы, окончивших лишь популярные онлайн-курсы. Это сильно контрастирует с увеличением спроса на специалистов с опытом работы от трёх лет. Такая диспропорция приводит к иллюзии насыщенности рынка специалистами уровня Junior, несмотря на сохраняющуюся и даже усиливающуюся нехватку квалифицированных кадров. Т.к. в данный момент, из-за растущих требований в отрасли, окончивших только онлайн-курсы нельзя считать специалистами уровня Junior», - подчеркнул Станислав Карнахин, «HRD CodeInside».

Аналогичная информация предоставлена «GeekSource». В 2022 г. в портфеле этой рекрутинговой компании стало на 67% меньше вакансий по сравнению с предыдущим годом, где требовались «джуны». В 2023 г. количество таких вакансий незначительно выросло и все же составило только 43% от портфеля 2021 г.

Опыт «GeekSource» показывает, что в 2021 году трудоустроить кандидата было легче — работодатель выбирал одного финалиста из 4-х представленных компанией кандидатов, в 2022 г. из-за более высоких требований — 1 из 7, в 2023 году — 1 из 6. В первую очередь это объясняется тем, что подход к кандидатам три года назад был гораздо мягче: не было четких границ между грейдами, была готовность дообучать молодых специалистов на месте. В 2022 году задачи бизнеса кардинально поменялись: многие проекты сначала заморозили, но потом очень аккуратно компании переформатировали свою работу под новые задачи. Одновременно резко выросла потребность в высокопрофессиональных специалистах с фокусом по таким направлениям, как импортозамещение и локализация.

Кроме того, по словам Елены Иванчихиной, в течение 2022 года значительное количество ИТ-профессионалов уехали из страны, еще больше осложнив ситуацию на рынке труда. В итоге к 2023 году экспертов для обучения и наставничества у бизнеса почти не осталось, тем более что многие востребованные компетенции только начали развиваться к концу 2021 года, и ими в принципе владело ограниченное количество людей.

Результаты опроса «РУССОФТ» позволяют определить изменение фактического приёма специалистов с разным опытом работы. Таких же кардинальных изменений, как в структуре вакансий и резюме, не выявлено. В 2023 году зафиксирован небольшой рост доли принятых на работу специалистов без опыта или с опытом до 2 лет. При этом произошло существенное сокращение доли специалистов с опытом работы 5-7 лет.

В 2024 году ожидается возвращение к структуре 2022 года, но опрошенные компании рассчитывают сохранить долю senior с опытом работы не менее 8 лет. Возможно, распределение в 2021 году отличалось более значительно, но соответствующих данных нет (скорее всего, отклонение от показателей 2022 года было в пределах нескольких процентных пунктов). Подавляющее большинство компаний (примерно 2/3) не меняет политику найма в зависимости от уровня квалификации и опыта или меняет незначительно.

Структура приёма на работу профильных технических сотрудников софтверных компаний в зависимости от опыта и уровня квалификации в 2022-2023 годы (прогноз на 2024 г.)