Кто нужен работодателям в 2024 году: опытные мидлы или массовые джуны?
Кардинальные изменения спроса и предложения по специальности «Разработчик ПО» слабо повлияли на политику найма софтверных компаний
Ассоциация «РУССОФТ», служба исследований платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru и рекрутинговая компания «GeekSource» собрали и проанализировали данные о структуре спроса и предложения по специалистам в области разработки ПО в зависимости от их опыта и квалификации, а также о фактическом найме таких специалистов в последние два-три года.
В результате, было выявлено, что на рынке труда произошло стремительное увеличение количества соискателей, не имеющих опыта (junior или джунов), на фоне сильно растущего роста спроса на опытных специалистов со стажем в разработке ПО не менее трёх лет.
Наличие «пробки из джунов» не только подтвердилось, но и отражено в количественных показателях. Именно из-за специалистов без опыта предложение росло в последние два года намного быстрее спроса. Поэтому создавалось впечатление, что программисты не могут найти работу и больше не нужны, а средняя зарплата, ожидаемая соискателями или предлагаемая работодателями, в некоторые периоды снижалась.
На самом деле нехватка кадров в софтверной индустрии не только не снизилась, а скорее даже увеличилась в последние два года. Фактически выплачиваемая средняя зарплата при этом не имела никаких признаков сокращения: она росла ежегодно более, чем на 10%, и в 2023 году её увеличение было больше, чем годом ранее.
Согласно данным службы исследований hh.ru, в последние три года увеличивалась доля резюме соискателей без опыта или опытом до трёх лет: с 19% в I кв. 2021 г. до 39% в I кв. 2024 г. При этом доля соответствующих вакансий (а значит спроса) за этот период сократилась с 60% до 48%. По имеющим опыт работы хотя бы три года количество вакансий наоборот увеличилось, а резюме — сокращалось.
«Проблема квалифицированных специалистов уровня Middle и Senior стоит достаточно остро. Компаниям нужны специалисты, готовые практически сразу включиться в проект без дополнительного обучения со стороны работодателя. Если же мы говорим о начинающих специалистах, то здесь идет сильная конкуренция из-за роста привлекательности профессии. Поэтому тем, кто хочет попасть в IT надо более тщательно выбирать образовательные программы, обращать внимание на возможность первых стажировок по завершению обучения, прорабатывать самостоятельные проекты, которые выделят их среди конкурентов. Проблема с первым опытом для молодых специалистов влияет и на компании», - отмечает Фаина Лернер, директор по организационному развитию Группы «Рексофт».
Динамика вакансий и резюме по специальности «Разработчик ПО» в зависимости от опыта работы в профессии, в 2021-2024 годы, доля от всех вакансий или резюме
|
|
6-9 лет и более
|
От 3 до 6 лет
|
От 1 года до 3 лет
|
Нет опыта
|
|
вакансии
|
резюме
|
вакансии
|
резюме
|
вакансии
|
резюме
|
вакансии
|
резюме
|
I кв. 21
|
3%
|
58%
|
38%
|
22%
|
50%
|
14%
|
10%
|
5%
|
II кв. 21
|
3%
|
59%
|
37%
|
21%
|
49%
|
15%
|
11%
|
5%
|
III кв. 21
|
3%
|
54%
|
35%
|
24%
|
51%
|
16%
|
11%
|
6%
|
IV кв. 21
|
3%
|
56%
|
37%
|
22%
|
51%
|
16%
|
10%
|
6%
|
I кв. 22
|
3%
|
53%
|
38%
|
25%
|
50%
|
16%
|
9%
|
6%
|
II кв. 22
|
3%
|
51%
|
43%
|
25%
|
47%
|
16%
|
6%
|
8%
|
III кв. 22
|
3%
|
45%
|
44%
|
29%
|
47%
|
16%
|
6%
|
10%
|
IV кв. 22
|
4%
|
47%
|
45%
|
26%
|
45%
|
16%
|
6%
|
10%
|
I кв. 23
|
5%
|
43%
|
46%
|
27%
|
44%
|
17%
|
6%
|
12%
|
II кв. 23
|
5%
|
42%
|
47%
|
28%
|
41%
|
17%
|
7%
|
13%
|
III кв. 23
|
5%
|
38%
|
47%
|
30%
|
42%
|
18%
|
7%
|
14%
|
IV кв. 23
|
5%
|
42%
|
47%
|
25%
|
41%
|
18%
|
7%
|
15%
|
I кв. 24
|
5%
|
37%
|
47%
|
23%
|
41%
|
20%
|
7%
|
19%
Источник: служба исследований hh.ru
«Динамика резюме, размещенных соискателями в сфере разработки ПО показывает, что на рынок труда за последние годы стали всё больше выходить люди, имеющие минимальный опыт работы в профессии (менее года или от 1 до 3 лет). Доля резюме от джунов без опыта на данный момент достигает 19% от всего объема по рынку, что на 14% больше, чем в начале 2021 года. Подобный рост объёма резюме от джунов может быть сильно связан с популярностью онлайн-курсов, которые даёт быстрое образование соискателям. Рынок очень насыщен такими «зелёными» кадрами», — утверждает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.
Опрос, который провела служба исследований hh.ru среди работодателей в 2023 г., показал, что шансы найти работу начинающим специалистам, имеющим в бэкграунде только онлайн-курсы без успешно реализованных кейсов, проектов и идей достаточно малы. Так, половина (49%) опрошенных работодателей, нанимающих ИТ-специалистов заявили, что их компании не практикуют приём на работу «джунов», которые имеют в базе лишь онлайн-курсы без какой-либо осязаемой практики, стажировки или опыта. 35% компаний готовы рассмотреть малоопытных кандидатов, но с внушительным испытательным сроком (3-6 месяцев).
Как уже писалось выше популярность всевозможных онлайн ИТ-курсов, обещающих профессиональные знания в диджитал-сфере, за последние годы выросла очень сильно и пока остаётся лидером по числу обучающихся там россиян. По данным hh.ru более трети соискателей так или иначе за последнее время учились на тех или иных онлайн-курсах.
«При этом мы видим, как у компаний поменялось отношение к джунам, имеющим только онлайн-курсы за плечами. Число компаний, которые превратно относились к айтишникам без профильного образования становится меньше. С одной стороны, это может быть связано с тем, что образовательные компании прокачивают свои программы и дают теперь более серьёзные знания и компетенции, которые нужны бизнесу здесь и сейчас. С другой стороны, подобное изменение отношения может быть связано с тем, что работодатели действительно становятся более гибкими к быстрому образованию и больше не воспринимают его превратно как раньше. А еще, конечно, не стоит забывать и о кадровом дефиците, который тоже давит на решения работодателей брать или не брать людей.
В итоге для бизнеса важнейшим при выборе кандидата остаётся опыт и успешно реализованные проекты у соискателя-айтишника. То есть просто окончание вуза или каких-либо крутых онлайн-курсов – не гарантия быстрого трудоустройства в ИТ-отрасли и высокой зарплаты», - добавляет Юлия Сахарова.
«Мы также видим значительный рост числа соискателей без опыта работы, окончивших лишь популярные онлайн-курсы. Это сильно контрастирует с увеличением спроса на специалистов с опытом работы от трёх лет. Такая диспропорция приводит к иллюзии насыщенности рынка специалистами уровня Junior, несмотря на сохраняющуюся и даже усиливающуюся нехватку квалифицированных кадров. Т.к. в данный момент, из-за растущих требований в отрасли, окончивших только онлайн-курсы нельзя считать специалистами уровня Junior», - подчеркнул Станислав Карнахин, «HRD CodeInside».
Аналогичная информация предоставлена «GeekSource». В 2022 г. в портфеле этой рекрутинговой компании стало на 67% меньше вакансий по сравнению с предыдущим годом, где требовались «джуны». В 2023 г. количество таких вакансий незначительно выросло и все же составило только 43% от портфеля 2021 г.
Опыт «GeekSource» показывает, что в 2021 году трудоустроить кандидата было легче — работодатель выбирал одного финалиста из 4-х представленных компанией кандидатов, в 2022 г. из-за более высоких требований — 1 из 7, в 2023 году — 1 из 6. В первую очередь это объясняется тем, что подход к кандидатам три года назад был гораздо мягче: не было четких границ между грейдами, была готовность дообучать молодых специалистов на месте. В 2022 году задачи бизнеса кардинально поменялись: многие проекты сначала заморозили, но потом очень аккуратно компании переформатировали свою работу под новые задачи. Одновременно резко выросла потребность в высокопрофессиональных специалистах с фокусом по таким направлениям, как импортозамещение и локализация.
Кроме того, по словам Елены Иванчихиной, в течение 2022 года значительное количество ИТ-профессионалов уехали из страны, еще больше осложнив ситуацию на рынке труда. В итоге к 2023 году экспертов для обучения и наставничества у бизнеса почти не осталось, тем более что многие востребованные компетенции только начали развиваться к концу 2021 года, и ими в принципе владело ограниченное количество людей.
Результаты опроса «РУССОФТ» позволяют определить изменение фактического приёма специалистов с разным опытом работы. Таких же кардинальных изменений, как в структуре вакансий и резюме, не выявлено. В 2023 году зафиксирован небольшой рост доли принятых на работу специалистов без опыта или с опытом до 2 лет. При этом произошло существенное сокращение доли специалистов с опытом работы 5-7 лет.
В 2024 году ожидается возвращение к структуре 2022 года, но опрошенные компании рассчитывают сохранить долю senior с опытом работы не менее 8 лет. Возможно, распределение в 2021 году отличалось более значительно, но соответствующих данных нет (скорее всего, отклонение от показателей 2022 года было в пределах нескольких процентных пунктов). Подавляющее большинство компаний (примерно 2/3) не меняет политику найма в зависимости от уровня квалификации и опыта или меняет незначительно.
Структура приёма на работу профильных технических сотрудников софтверных компаний в зависимости от опыта и уровня квалификации в 2022-2023 годы (прогноз на 2024 г.)
|
|
стажеров /
интернов
с частичной
занятостью, %
|
Специалистов
без опыта /
с опытом
до двух лет
(junior), %
|
специалистов
с опытом
работы 2-4 года
(middle-), %
|
специалистов
с опытом
работы 5-7 лет
(middle+), %
|
специалистов
с опытом
работы 8+
(senior), %
|
2022 г.
|
5,0%
|
14,0%
|
41,0%
|
31,4%
|
8,6%
|
2023 г.
|
6,4%
|
17,4%
|
40,9%
|
24,3%
|
11,0%
|
2024 г.
|
5,4%
|
15,3%
|
39,8%
|
29,2%
|
10,4%