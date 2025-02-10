Кто такие лингвофрики? Ответ знает Светлана Гурьянова

Стоит ли принимать за чистую монету невероятные истории о происхождении слов? И правда ли, что Кирилл и Мефодий зашифровали в азбуке таинственное «послание», русский язык — предок всех остальных языков, а приставка «бес» — от лукавого?

Ответы на эти и другие вопросы будут даны 15 февраля в 18.00 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» на лекции филолога, блогера и популяризатора лингвистики Светланы Гурьяновой на тему «Основы лингвистической безопасности: как уберечься от лженауки и распознать лингофрика».

Филолог не только прочитает лекцию о том, как распознать самые популярные лженаучные теории о языке, но и представит свою книгу «В начале былО кофе», где развенчивает главные мифы о русском языке, и выводит на чистую воду всех, кто придумывает о нем небылицы.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, Светлана Гурьянова – филолог, преподаватель русского языка, журналист, популяризатор лингвистики. Окончила филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 2009 году. Ведёт лингвистический блог, посвящённый «доказательной филологии». «Я опираюсь только на научные источники и борюсь с лингвистическим мракобесием», — формулирует своё кредо блогер.

Вход свободный! (12+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457287274%2Fd63c984f7d97ac27b7