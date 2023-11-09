Кто такой – портовик? Сотрудники ММТП и школьники выясняли в процессе деловой игры

Рассказали о профессиях в Мурманском морском торговом порту ребятам из Детского оздоровительного лагеря на базе гимназии №8 города Мурманска сотрудники АО «ММТП» во главе с начальником отдела по оценке и развитию Марией Пономаревой.

Портовики провели для детей увлекательную настольную игру, показали фильм про градообразующее предприятие столицы Кольского Заполярья, а также провели викторину.

Особенно понравилась ребятам игра, где они могли попробовать себя в роли эколога, стивидора, докера, кладовщика, водителя, специалиста кадровой службы. Участники должны были решать предложенные им задачи, справляться с трудностями и распределять ресурсы. Таким образом, воспитанники лагеря смогли узнать больше о том, кто работает в Мурманском морском торговом порту. Многие задумались о том, не связать ли свою жизнь с крупнейшим предприятием города Мурманска.

Специалисты отдела по оценке и развитию персонала рассказали о программах, существующих для молодых специалистов, преимуществах работы в Мурманском морском торговом порту и о дружном коллективе предприятия.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253730%2Fwall-149919532_3502