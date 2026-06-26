Кто в Мурманске может зарабатывать от 250 тысяч рублей

Технологический лидер в области HR, крупнейший сервис по поиску работы и подбору персонала в России «SuperJob» проанализировал актуальные вакансии в Мурманске, Архангельске, Белгороде, Брянске, Великом Новгороде, Владимире, Вологде, Иванове, Калининграде, Калуге, Комсомольске-на-Амуре, Курске — и отобрал самые интересные предложения июня.

В Мурманске в июне больше всего готовы платить врачу-стоматологу детскому. Компания предлагает зарплату от 250 тысяч рублей.

На втором месте – вакансия врача анестезиолога-реаниматолога с зарплатой от 140 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее медицинское образованием и действующий сертификат специалиста.

На третьем месте – мастер кузовного ремонта с зарплатой от 100 тысяч рублей.

В рейтинг также вошли вакансии повара-универсала с зарплатой до 141 тысяча рублей и водителя на «КамАЗ» с зарплатой от 85 тысяч рублей.

В Архангельске, Великом Новгороде, Владимире, Вологде, Калининграде, Мурманске в топе вакансий — врачи.

Вакансии водителей с зарплатой от 120000 рублей в месяц и выше — в топе предложений Калуги.

Зарплатные предложения от 100000 рублей для квалифицированных рабочих поступили от работодателей Белгорода, Брянска, Великого Новгорода, Калуги, Курска.

Мурманск

Фото: https://www.citymurmansk.ru/