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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.23 12:00

Кто виноват в стрессе работников в Мурманской области? Мнения работодателей и их сотрудников разделились

Аналитики hh.ru совместно с экспертами Alter узнали, как относятся к постоянному стрессу на работе жители региона, а также выяснили, по каким причинам люди чаще всего теряют терпение и выходят из себя. 

69% местных респондентов не согласны с мнением, что постоянный стресс и чрезмерная тревога — это нормальная часть жизни, и 15% согласны с ним полностью. Остальные затруднились ответить. Интересно, что это мнение людей относительно того, что стресс – это не норма жизни не зависело от гендера, возраста или профессии опрошенных.

Среди местных работодателей картина похожая: 65% также не воспринимают постоянный стресс как норму и только 13% смирились со стрессом и приняли его как неизбежное зло. При этом 70% представителей компаний считают, что руководители испытывают намного больше стресса, чем линейные сотрудники (в 2021 с этим были согласны 73%).

В чем причина стресса? Работодатели и сотрудники в Мурманской области по-разному видят причины стресса трудящихся на работе.

Так, начальники, как правило, считают главной причиной стресса у их сотрудников является большой объём работы — так ответили 55%. На втором месте по частотности упоминания оказалась причина - неуверенность в завтрашнем дне — 43% (в 2021 эта тема была на 5 строчке). Личные проблемы как причину стресса отметили 41% работодателей. Новости и социально-политический контекст, по их мнению, стоят на 4 месте, а проблемы с руководством опустились с третьей строчки на шестую. Также в топ причини, из-за которых могут стрессовать работники, по мнению их руководителей, вошли дедлайны (сроки выполнения задач) – так ответили ещё 20%.

В свою очередь местные работники, прошедшие опрос, среди причин стресса на работе чаще всего называют:

  • Неуверенность в завтрашнем дне — 50% (год назад эта причина была третьей по популярности).
  • Новости, социально политический контекст — 37%.
  • Отношения с руководством — 33%.

Интересно, что в 2021 году руководство и атмосфера в коллективе были самыми популярными вариантами.

«Все больше людей считают, что постоянный стресс — это не норма. Доверие к психотерапии постепенно растёт, особенно у молодых людей. Возможно, эти два тренда связаны, в том числе, с тем, что за последний год существенно вырос уровень тревоги.

Работодатели и соискатели по-разному оценивают причины стресса на работе, поэтому меры по его снижению могут не всегда оказаться эффективными. Отсутствие диалога и взаимопонимания по поводу источников стресса может вызывать напряженность и конфликты в компании. Поэтому важно изучать мнение сотрудников и вкладываться в создание комфортной корпоративной культуры. С этим здорово помогают программы психологической поддержки: компенсация психотерапии для сотрудников, вебинары для команды и обучающие программы для руководителей.

К сожалению, для большинства опрошенных компаний важность квалифицированной психологической поддержки на работе по-прежнему невысока, хотя потребность в ней очевидна. Но мы замечаем позитивный тренд и надеемся, что он продолжит усиливаться», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Топ-5 причин стресса сотрудников на работе

По версии работодателей

По версии соискателей

2023г.

2021г.

2023г.

2021г.

1. Объем работы (55%)

2. Неуверенность в завтрашнем дне (43%)

3. Личные проблемы (41%)

4. Новости, социально-политический контекст (39%)

5. Сроки выполнения задач (20%)

1. Объем работы (57%)

2. Сроки выполнения задач (46%)

3. Руководство (34%)

4. Атмосфера в коллективе (32%)

5. Неуверенность в завтрашнем дне (30%)

1. Неуверенность в завтрашнем дне (50%)

2. Новости, социально-политический контекст (37%)

3. Руководство (33%)

4. Атмосфера в коллективе (26%)

5. Объем работы (23%)

1. Руководство (41%)

2. Атмосфера в коллективе (40%)

3. Неуверенность в завтрашнем дне (36%)

4. Объем работы (29%)

5. Сроки выполнения задач (25%)

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