Кто возьмётся за постройку нового дока для «Атомфлота»?

Подведомственное «Росатому» ФГУП «Атомфлот» объявило конкурс на строительство плавучего дока для атомных ледоколов, следует из данных портала госзакупок. Максимальная цена контракта - почти 5 млрд рублей. Док будет предназначен для ремонтов как действующих атомных ледоколов «50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр», «Вайгач», так и строящихся сейчас ледоколов ЛК-60 типа «Арктика», а также для судов атомно-технологического обеспечения.

Док должен быть построен за два года пять месяцев с момента подписания контракта. Грузоподъёмность дока - 30 тысяч тонн, срок службы — 40 лет.

Использовать его планируется на базе «Атомфлота» в Мурманске в Кольском заливе.

Как пишет «Коммерсантъ», сейчас атомные ледоколы проходят докование в собственном доке на базе «Атомфлота» в Мурманске, а также в арендуемом доке в центре города, но существующие плавучие доки слишком малы для ЛК-60, которые должны стать самыми крупными ледоколами в мире.

О планах «Атомфлота» заказать строительство плавучего дока известно с 2017 года. Изначально он был включён в программу «Росатома» по строительству четвертого и пятого атомных ледоколов ЛК-60, а также судна для перегрузки ядерного топлива — общая стоимость программы в конце 2018 года оценивалась в 136 млрд рублей.

Согласно документации закупки, в конкурсе на строительство дока могут принимать участие только российские компании. Среди возможных претендентов на получение контракта в РФ назывались входящий в Объединенную судостроительную корпорацию Балтзавод, керченский завод «Залив» (подконтролен структуре группы «Ак Барс»), а также дальневосточная «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и «Газпромбанка»). Кроме того, «Атомфлот» рассматривал и зарубежные верфи, в том числе в Китае и Хорватии.

Собеседники «Коммерсанта» не исключают, что сейчас список претендентов может выглядеть иначе: «Залив» получил контракт от Минобороны на строительство двух универсальных десантных кораблей, портфель заказов Балтийского завода увеличился ещё на два ЛК-60 — до пяти ледоколов.

Кроме того, заявленная цена для российских верфей низкая. Источники говорили, что в среднем предприятия готовы были браться за заказ за 8 млрд рублей, при этом за рубежом цена составляла порядка 4 млрд рублей. Однако сейчас есть предложения построить док с использованием технологий модульной сборки, рассказывает один из источников. Подвести итоги конкурса планируется в начале июля.