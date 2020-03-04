Кто завершит строительство «Северного потока-2»?

Глава «Нафтогаза» вместе с США намерен «похоронить» «Северный поток-2». В руководстве государственной компании Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз» сообщили о консультациях с Вашингтоном, касающихся перспектив введения новых санкций в отношении российского проекта. Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, заявил, что Киев обсуждает с Вашингтоном возможное введение дополнительных ограничительных мер в отношении российского проекта «Северный поток – 2».

«Российские власти намерены внедрить дополнительные технические возможности для завершения строительства газопровода «Северный поток – 2». Но игра пока не закончена», - заявил он. Надеемся, правительство США продолжит действовать в этом направлении... В настоящий момент Украина и США обсуждают, как обеспечить, чтобы этот проект был мёртв», - заявил Коболев, слова которого цитирует ТАСС.

УДАР ИЗ-ЗА ОКЕАНА

Напомним, 4 февраля источники в американских дипломатических кругах сообщил о планах Белого дома ввести новые санкции в отношении «Северного потока – 2». С введением санкций в отношении компаний, участвующих в сооружении газопровода «Северный поток-2», и отказом швейцарской компании «Allseas» продолжить укладку труб встал вопрос, кто построит оставшиеся 160 км магистрали. К сожалению, в России нет судна, аналогичного «Pioneering Spirit» и «Solitaire», используемым швейцарцами. Зато у компании «Газпром флот» есть трубоукладочное судно «Академик Черский», а также трубоукладочные баржи «Fortuna» (находится в германском порту Мукран) и «MRTS Defender» (занята на строительстве причального фронта ЦСКМС в Белокаменке). К сожалению, эти баржи не имеют устройств динамического позиционирования, что по датским законам исключает возможность их использования.

Если будет достигнута договоренность между компанией «Nord Stream 2 AG» и Датским энергетическим агентством о возможности использования трубоукладчиков с якорным позиционированием, то «MRTS Defender» и «Fortuna» способны справиться с задачей. Так, «Fortuna» уже применялась для прокладки 13 км трубопровода «Северный поток-2» на прибрежном участке в России. Баржа может строить трубопроводы при глубине моря до 200 метров, а в датских водах глубина лишь 100 метров. Весьма современным судном, готовым решать сложнейшие задачи на шельфе, является и «MRTS Defender».

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В мире существует всего несколько морских трубоукладочных комплексов, способных строить подводные газо- и нефтепроводы. Благодаря усилиям ОАО «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС) в России также появился первый такой комплекс – «МRTS Defender». В навигацию 2006 и 2007 годов он прошёл проверку в Печорском море, прокладывая подводный нефтепровод по заказу «ЛУКОЙЛа». Сегодня у МРТС имеются несравненно более широкие возможности и мощная техническая база. В состав флота компании входят три современных трубоукладочных судна-гиганта. Они участвовали в реализации двух десятков масштабных проектов, среди которых прокладка трубопроводов к Варандейскому нефтяному отгрузочному терминалу, сооружение второй и третьей ниток системы магистральных газопроводов Бованенково – Ухта, обустройство Киринского ГКМ, участие в строительстве порта Сабетта, создание арктического терминала круглогодичной отгрузки нефти «Ворота Арктики» (прокладка двухниточного подводного трубопровода протяженностью 3781 метр и строительство коффердама на месторождении Новопортовское).

Автору этих строк впервые довелось побывать на «МRTS Defender» ещё десять лет тому назад. Тогда судно у причала Мурманской судоверфи готовилось к работам по укладке подводного нефтепровода от резервуарного парка, расположенного на берегу Печорского моря у посёлка Варандей, к стационарному морскому ледостойкому отгрузочному причалу, который устанавливала в море компания «ЛУКОЙЛ».

Второй мой визит на «МRTS Defender» состоялся четыре года тому назад. Но это было уже другое судно, с новейшим оборудованием. Когда-то «МRTS Defender» представлял собой просто баржу длиной 135 метров, шириной 40 метров, высотой 7,5 метра, дедвейтом 19700 тонн.

Как уже отмечалось, она была приобретена компанией МРТС в Великобритании. В мае 2006 года баржа была отбуксирована на 35-й судоремонтный завод в Мурманской области. На абсолютно пустой палубе был смонтирован целый завод, оснащенный современнейшей техникой, мощными энергетическими установками, лебёдками, крановым оборудованием, надстройками для жилых помещений и аппаратуры контроля. Судно предназначено для автоматической сварки и укладки на дно моря трубопроводов большого диаметра (от 4 до 60 дюймов). Сварка труб ведётся на шести сварочных постах. Есть также пост неразрушающего контроля и два поста нанесения изоляции. В воду трубопровод опускается по стингеру длиной 38,5 метра. Основным недостатком является отсутствие системы динамического позиционирования.

ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ ВЫШЕЛ КОМОМ

Компания «ЛУКОЙЛ» ещё в 2008 году ввела в эксплуатацию стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал «Варандей» (СМЛОП) в Печорском море, в 20 км от посёлка Варандей, при глубине моря 18 метров. Данный объект уже в течение более десяти лет обеспечивает прямые поставки нефти на экспорт морским путем.

Его расчётная пропускная способность составляет 12 млн тонн в год.

К этому причалу нефть поступает из берегового резервуарного парка по двум ниткам трубопроводов.

Прокладка подводной магистрали была начата осенью 2006 года. Именно тогда у берегов поселка Варандей появился трубоукладочный комплекс «МRTS Defender».

Две нитки протяженностью 22600 метров каждая были сооружены летом и осенью 2006 и 2007 годов. Судно уложилось в жесткий временной график, несмотря на сложные природно-климатические условия Арктики, частые шторма, короткий навигационный сезон. Так, за сравнительно короткий осенний период 2006 года было проложено 16800 метров подводного трубопровода диаметром 820 мм.

В 2007 году был выполнен объём работ, превышающий прошлогодний в полтора раза. Этого удалось добиться благодаря использованию современной техники и технологий. Даже с учётом сложных погодных условий скорость прокладки трубопроводов летом и осенью 2007 года достигала 1300 м / сут.

Сегодня, по прошествии времени, можно сказать, что испытание Печерским морем экипаж и техника «МRTS Defender» выдержали с честью, доказав высокоекачество выполнения работ и свой профессионализм.

В Печорском море трудились одноковшовый земснаряд «Сервис» и земснаряд «Диксон», а также плавучая самоподъёмная многофункциональная платформа «МРТС Саппотер», предназначенная для монтажно-стыковочных и ремонтных работ на морских подводных трубопроводах на глубинах до 22 метров. Именно с ее помощью были выполнены подводная стыковка нефтепровода и размывка траншей.

Таким образом, нефтегазовые компании, занимающиеся освоением месторождений на шельфе и в прибрежной зоне арктических морей, получили возможность заказывать выполнение работ по прокладке подводных трубопроводов (от береговой линии до погрузочных терминалов, от морских месторождений до берега, а в случае с газопроводом Бованенково – Ухта – через водные преграды) у российского подрядчика. Тем самым они теперь не зависят от прихоти и ценовой политики зарубежных корпораций. Сегодня, в условиях введенных западных санкций, это приобретает еще более весомое значение.

ЭКЗАМЕН В БАЙДАРАЦКОЙ ГУБЕ

Перед началом прокладки газопровода Бованенково – Ухта по дну Байдарацкой губы на «МRTS Defender» у причалов Мурманской судоверфи был выполнен комплекс работ по модернизации оборудования. Это позволило использовать трубы диаметром уже не 820, а 1460 мм. Специалисты этого же предприятия смонтировали на судне жилые блоки на 257 человек с камбузом, спортивным залом, медблоком, бассейном и двумя саунами.

Была установлена 200-тонная лебёдка для подъёма и опускания трубы и второй 100-тонный натяжитель.

С лета 2008 года экипаж «МRTS Defender» приступил к прокладке четырёх ниток подводного перехода газопровода Бованенково – Ухта протяженностью 70 км каждая. Параллельно трубопроводу на удалении 50 метров были проложены два кабеля. Строительство перехода было завершено в 2013 году.

Автору этих строк довелось осмотреть трубоукладочную линию. Она состоит из продольного и поперечного конвейеров подачи труб длиной по 11 метров, двух натяжителей трубопровода по 100 тонн каждый, устройства для центровки труб с помощью внутреннего ценратора, шести сварочных постов, ремонтного поста, двух постов изоляции и поста контроля качества выполненной сварки труб.

Технология сварки 11-метровых труб, изолированных бетоном и слоем полихлорвинила, в единую плеть такова. Трубы подаются на поточную линию автоматической сварки. Вначале они разогреваются до температуры 150ºС, затем происходит их автоматическая сварка, шов подвергается ультразвуковой диагностике, зачищается, изолируется пластиком. Увеличение трубопровода на 11 метров занимает всего 12 минут. Именно с такой скоростью плеть под небольшим углом уходит на дно моря по специальной стреле-стингеру длиной 38 метров. Управление трубоукладочными операциями производится с центрального пульта.

Для производства технологических захлёстов на барже установлены шесть бортовых кранов грузоподъёмностью по 75 тонн каждый. Имеется также один кран мощностью 250 тонн и один дополнительный на 40 тонн.

Сегодня, по прошествии времени, можно сказать, что испытание Печерским морем экипаж и техника «МRTS Defender» выдержали с честью, доказав высокое качество выполнения работ и свой профессионализм.

К сожалению, многое оборудование, необходимое для прокладки подводных газопроводов, промышленность России не выпускает. А посему на «МRTS Defender» установлены импортные изоляционная техника и аппаратура ультразвукового контроля качества сварки швов.

В дополнение к изначально имевшимся восьми лебёдкам для подъёма якорей были установлены еще две, что позволило более точно позиционировать комплекс в море. В процессе прокладки трубопровода эти якоря постоянно переставляет специальное судно-якорезаводчик. Благодаря этому «МRTS Defender» продвигался по трассе, подтягиваясь своими лебедками к якорям.

На «МRTS Defender» всё автоматизировано. Руководство производственными процессами осуществляется из рубки управления. Уходя в море, судно несёт на себе запас труб, достаточный для прокладки 2400 метров трубопровода. В дальнейшем трубы, по мере расходования запасов, подвозятся специальными судами. Комплекс способен работать в море при высоте волн до 2,7 метра.

Помимо «МRTS Defender» ОАО «МРТС» использовало в Байдарацкой губе весь свой технический арсенал, предназначенный для прокладки подводных трубопроводов.

В частности, в 2006 году компания приобрела самоходный подводный трубозаглубитель «Arthropod 600», передвигающийся по дну на гусеницах и способный работать на глубинах до 350 метров при управлении с судна. Мощными фрезами он прогрызает грунт, создавая траншею шириной 2 и глубиной 3,5 метра для заглубления предварительно уложенного на дно трубопровода. Поскольку в Байдарацкой губе потребовалось прокладывать траншеи глубиной 6 метров, использовать для этого пришлось специальные голландские суда «Орания» и «Утрэ».

Такая глубина траншей – не прихоть заказчика. Ледовые поля в Арктике имеют стамухи, огромные ледовые глыбы, которые на мелководье своими «клыками» пропахивают дно морей при подвижках льда. И горе, если трубопровод не будет заглублен в грунт.

До начала работы «МRTS Defender» в Байдарацкой губе, осенью 2007 года здесь был выполнен солидный объём мероприятий. С многофункциональной платформы «МРТС Саппотер», на которой было установлено сваебойное оборудование, была осуществлена забивка коффердама, своеобразного коридора из свай от берега до глубины воды 4–5 метров. Это позволило предотвратить осыпание грунта в месте укладки трубопровода. Был также оборудован вахтовый посёлок, завезена часть необходимого оборудования и труб.

Завершение строительства в 2013 году четырёхниточного подводного перехода газопровода Бованенково – Ухта через акваторию Байдарацкой губы в Карском море позволило запустить магистральный газопровод Ямал – Европа, предназначенный для подачи природного газа с месторождений полуострова Ямал (Бованенковского и Харасавэйского) в газотранспортную сеть Центральной части России и далее в страны Западной Европы.

В рамках данного проекта впервые в России был накоплен успешный опыт строительства подводного магистрального газопровода большого диаметра с толщиной стенки 27 мм в условиях арктического шельфа. Это имеет особое значение в свете реализации новых проектов по освоению углеводородных месторождений на шельфе арктических море. В ходе строительства применялись уникальное оборудование, современные материалы и были задействованы опыт и знания лучших специалистов в этой области. Качество строительных работ отвечало всем современнымтребованиям экологической безопасности.

НЕ БОВАНЕНКОВЫМ ЕДИНЫМ

ОАО «МРТС» приступило к выполнению работ в море всего лишь в 2006 году. Но компания уже успела реализовать ряд сложных, уникальных для России проектов. Так, в рамках проекта по сооружению газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток МРТС был уложен двухниточный подводный переход через пролив Невельского. Следующей задачей стало сооружение подводного перехода трубопровода через Тазовскую губу, от Находкинского месторождения до ГКС 1, 2 «Ямбургская», общей протяженностью 21 км. Затем был построен трехкилометровый дюкер первой очереди трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан через реку Ангару.

Ещё одним важным этапом развития МРТС стал первый в России проект по обустройству подводного добычного комплекса Киринского газоконденсатного месторождения. Для выполнения работ специалисты компании освоили новые для России технологии. Надводные конструкции на Киринском ГКМ полностью отсутствуют, а добыча газа ведётся с применением автоматизированного подводного комплекса, управляемого с берега.

Использование новых технологий потребовало от МРТС в сжатые сроки переоборудовать собственный флот. Среди серьезных изменений следует отметить модернизацию трубоукладочной баржи «Фортуна». На ней было установлено оборудование для укладки шланго-кабелей, а также суперсовременный кран, способный поднимать грузы весом до 1600 тонн.

Ещё один стратегически важный проект реализован в морском порту Сабетта в 2014–2019 годах. Компания выполнила работы по строительству общепортовых объектов, ледозащитного сооружения, технологической эстакады из десяти секций и причалов для отгрузки СПГ и газового конденсата.

В 2013 году МРТС приступил к строительству собственной логистической базы «Левобережная» в Архангельске. Этот объект необходим для дальнейшего участия в крупных нефтегазовых проектах на шельфе, а также для поставок грузов по Северному морскому пути, в том числе для нужд «НОВАТЭКа». Планируется возведение береговых и портовых сооружений, мастерских для ремонта флота и создания крупногабаритных металлических конструкций, складов и служебных помещений, базы приема, хранения и отгрузки материалов и оборудования.

Сегодня здесь создан целый комплекс «МРТС Терминал» площадью 50 га, включающий два причала, площадки и склады для хранения грузов. Действуют четыре цеха по производству труб, цеха металлоконструкций, по нанесению антикоррозийного покрытия и по переработке металлов. Есть своя лаборатория контроля, 6 км железнодорожных путей, даже два тепловоза, что оптимизирует работу комплекса по переработке грузов.

Остаётся лишь сожалеть, что местом для создания этой логистической базы выбран не Мурманск, с его незамерзающим глубоководным портом и судоремонтными заводами, где «МRTS Defender» проходил и оснащение, и модернизацию, а Архангельск. Где-то недоработало правительство Мурманской области, чтобы создать достойные условия для привлечения компании с её налогами и рабочими местами на свою территорию.

Юрий БАНЬКО.

«Нефтегазовая вертикаль» № 3-4/2020