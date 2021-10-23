КТР региона контролирует формирование тарифов с учетом реальных затрат

В рамках тарифной кампании заместитель председателя Комитета по тарифному регулированию Мурманской области Татьяна Шушкова совместно со специалистами АО «Мурманэнергосбыт» посетили с рабочим визитом объекты теплоснабжения Ковдорского района. Основной целью является знакомство с работой объектов теплоснабжения, что необходимо для дальнейшего корректного формирования тарифов с учетом реальных затрат на производство ресурса.

Объектом осмотра стала новая блочно-модульная водогрейная угольная котельная, предназначенная для отопления и горячего водоснабжения потребителей нп. Енский. Данная котельная построена взамен старой муниципальной мазутной котельной и в ближайшее время начнет свою работу.

Также специалисты посетили блочно-модульную водогрейную угольную котельную, предназначенную для отопления и горячего водоснабжения потребителей нп. Лейпи, которая была введена в эксплуатацию в 2018 году.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, строительство новых котельных позволяет сократить расходы на топливо, улучшить показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения и надежности объектов теплоснабжения потребителей, что впоследствии приведет к снижению субсидий из областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов.