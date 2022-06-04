Кубок «BIGWOOD» по юкигассен пройдёт на вершине горы Айкуайвенчорр

5 июня в Кировске пройдёт Кубок «BIGWOOD» по юкигассен – командной игре в снежки по правилам. Участниками снежных баталий станет студенческая и работающая молодёжь региона.

«Отличительной особенностью турнира станет игра на вершине горы Айкуайвенчорр и наличие натурального снега в июне, – прокомментировала предстоящий турнир его организатор и руководитель проекта «Для тех, кто знает толк в снеге» Полина Бусыгина. – «ФосАгро», «Норникель», «СЗФК», студенты МАГУ из Мурманска и Апатитов, Апатитский политехнический колледж и просто молодежные команды Мурманска, Кировска и Кандалакши приедут в эти выходные в Кировск».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, турнир пройдёт на территории самого высокогорного горнолыжного курорта Северо-Запада России «Большой Вудъявр». Начало в 13.00.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/