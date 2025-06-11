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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.25 17:00

Кубок Кольской АЭС по бол-хоккею собрал более 90 спортсменов

В минувшие выходные в городе Полярные Зори состоялся 4-й традиционный открытый Кубок Кольской АЭС по бол-хоккею «Энергия Арктики – 80 лет Победы» среди мужских команд в формате 3х3.

В этом году в соревнованиях приняло участие рекордное количество спортсменов – всего было представлено 10 команд из Мурманской области и Республики Карелии.

По итогам турнира места распределились следующим образом:

1 место – «Юность», г. Полярные Зори;

2 место – «Колатом», г. Полярные Зори;

3 место – «Мончегорск», г. Мончегорск;

4 место – «Школа хоккея С. Фёдорова», г. Апатиты;

5 место – «Энергетик», г. Полярные Зори;

6 место – «АЭР», г. Полярные Зори;

7 место – «Расвумчоррский рудник», г. Апатиты;

8 место – «Горняк», г. Оленегорск;

9 место – «Лоухи», п.г.т. Лоухи;

10 место – «Горняк», г. Ковдор.

Лучшими игроками турнира стали: «Лучший вратарь» – Егор Овчаренко, команда «Юность», г. Полярные Зори; «Лучший защитник» – Егор Фокин, ХК «Мончегорск», г. Мончегорск; «Лучший нападающий» – Алексей Боткин, «Колатом», г. Полярные Зори; «Лучший игрок турнира» – Павел Серков, «Юность»,  г. Полярные Зори.

«Развитие физической культуры и популяризация активного образа жизни входят в число ключевых направлений деятельности Кольской АЭС. Мы проводим многочисленные спортивные мероприятия, доступные как сотрудникам предприятия и жителям города, так и гостям из разных уголков нашей страны. При поддержке атомщиков в Полярных Зорях создаются современные спортивные объекты, обеспечивающие благоприятные условия для регулярного занятия спортом для молодежи и взрослых», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, соревнования по бол-хоккею – ежегодное мероприятие, которое проходит при поддержке Кольской АЭС и первичной общественной профсоюзной организации работников станции. Организатор и вдохновитель турнира - Дмитрий Абалов, оператор цеха по обращению с радиоактивными отходами Кольской АЭС, капитан и тренер команды «Колатом», бронзовый призёр чемпионата Европы по бол-хоккею в формате 3х3.

 

*-  бол-хоккей – разновидность хоккея с шайбой, в которой вместо льда используется твердое покрытие, а вместо шайбы – мяч.  Соревнования проводятся преимущественно в двух популярных форматах: пять на пять (5х5) и три на три (3х3).

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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