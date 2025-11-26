Кубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм завоевали знатоки из МурманскаПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Кубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм завоевали знатоки из Мурманска

Предприятия ГК «Росатом» активно развивают профессиональные способности и творческий потенциал своих работников.

В субботу, 22 ноября, в городском Дворце культуры состоялся 24-й открытый турнир по интеллектуальным играм «Кубок Кольской АЭС». В мероприятии приняли участие 28 команд из городов: Мурманск, Заполярный, Мончегорск, Кировск, Апатиты, Полярные Зори, Кандалакша и п.г.т. Мурмаши. Ведущим и судьёй турнира стал капитан команды элитарного клуба знатоков, обладатель «Бриллиантовой совы» - Денис Элькис.

Старейший турнир региона по интеллектуальным играм привлек как опытных игроков, так и новичков, стремящихся проверить свои знания и выдержку. Турнир включал в себя две дисциплины – «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».

От Кольской АЭС приветствовал участников турнира советник директора, председатель Мурманской областной думы Евгений Никора, который пожелал знатокам интересной игры, удачных решений, хорошего настроений и спортивного азарта.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, стратегия игры и командной работы стали залогом успеха для команд, которые оказались в тройке призёров турнира «Что? Где? Когда?»: 1 место - команда «Поморы» из Мурманска; 2 место - команда «Вспомнить всё», г. Мурманск и 3 место - команда «Месть её величества королевы Анны», г. Апатиты.

В «Брейн-ринге» ситуация практически полностью изменилась, лидеры уступили место другой призовой тройке. В «ожесточённой» борьбе призы распределились следующим образом: 1 место - команда «Парадные ватники» из Мурманска, которая седьмой раз получила статуэтку Кубка Кольской АЭС. 2 место - команда «Энергия», г. Полярные Зори (Кольская АЭС) и 3 место - команда «Поморы», г. Мурманск.

Организаторами турнира выступили Кольская АЭС, профсоюзная организация предприятия и клуб интеллектуальных игр «Полярная сова».

Турнир завершился торжественной церемонией награждения, где победители получили дипломы и памятные подарки. В торжественной обстановке председатель клуба «Полярная сова» Максим Кукушкин отметил сотрудников Кольской АЭС, которые внесли весомый вклад в развитие интеллектуального движения в Мурманской области и вручил памятные значки Кириллу Маракулину, Игорю Пестову и Антону Реуту.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

