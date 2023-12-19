Кубок Кольской АЭС турнира «Что? Где? Когда?» уехал в столицу Заполярья

В минувшие выходные в городе Полярные Зори прошёл XXII Кубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм. Организаторами турнира выступили Кольская АЭС, первичная общественная профсоюзная организация работников КАЭС и Мурманский областной клуб интеллектуальных игр «Полярная Сова».

Ведущим 22 турнира был Дмитрий Соловьёв, 3-кратный чемпион Поволжской Лиги по «Что? Где? Когда?», многократный победитель чемпионатов Мордовии и Нижегородской области.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, на площадке соревновались 25 команд из городов: Мурманск, Полярные Зори, Кандалакша, Оленегорск, Ковдор, Апатиты, Кировск. Впервые в интеллектуальном турнире атомграда приняли участие знатоки из населённых пунктов центра Кольского полуострова - Мончегорска и Ревды.

Любимцами фортуны оказались мурманские интеллектуалы. Традиционно Кубок разыгрывался по двум дисциплинам. В турнире «Что? Где? Когда?» призовые места распределились следующим образом:

1 место – «Поморы», г. Мурманск;

2 место – «Парадные ватники», г. Мурманск;

3 место – «Наугад», г. Мурманск.

Во второй половине дня знатоки соревновались в игре «Брейн-ринг». По итогам игры:

1 место – «Поморы», г. Мурманск;

2 место – «Лангольеры», г. Мурманск;

3 место – «Парадные ватники», г. Мурманск.

Команда работников Кольской АЭС «Энергия» заняла IV место в «Брейн-ринге» и V место в «Что? Где? Когда?».

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.