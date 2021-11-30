Кубок Кольской АЭС увезли знатоки из Мурманска

В городе Полярные Зори состоялся ХХ открытый турнир по интеллектуальным играм на Кубок Кольской АЭС. Организаторами выступили Кольская АЭС и Мурманский областной клуб интеллектуальных игр «Полярная Сова». Ведущим турнира и соавтором пакета вопросов стал игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда?», обладатель хрустальной совы 2017 года Борис Белозёров.

«Между коллективом Кольской АЭС и мурманскими знатоками сложились добрые и дружеские отношения, которые привели к появлению одного из самых популярных и старейших интеллектуальных турниров в регионе. Убеждён, что дальнейшее сотрудничество приведёт к появлению новых образовательных и интересных игр, турниров, а Кольская АЭС продолжит дело во имя процветания интеллектуального движения в Мурманской области», - сказал председатель клуба интеллектуальных игр «Полярная сова» Максим Кукушкин.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, главным отличием от игр прошлых лет стал строгий предконкурсный отбор. В этом году по итогам мини-турниров из более чем 40 команд, только 20 смогли побороться за звание обладателя Кубка Кольской АЭС. Это команды из городов Полярные Зори, Кандалакша, Мурманск, Апатиты и Кировск.

Традиционно турнир состоял из двух этапов. В игре «Что? Где? Когда?» по правилам спортивного ЧГК участники ответили на 36 вопросов. По итогам тура:

1 место – «Парадные ватники», г. Мурманск;

2 место – «Норманны», г. Мурманск;

3 место – «Вспомнить всё», г. Мурманск.

Во второй половине дня знатоки соревновались в игре «Брейн-ринг». По итогам игры:

1 место – «Лангольеры», г. Мурманск;

2 место – «Парадные ватники», г. Мурманск;

3 место – «Вспомнить всё», г. Мурманск.