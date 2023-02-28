Кубок России по санному спорту завершился победами кандалакшских спортсменов

В Москве завершились соревнования на Кубок России по санному спорту. На естественных трассах Воробьёвых гор своё мастерство демонстрировали спортсмены из Москвы, Иркутской, Свердловской и Мурманской областей.

По результатам заездов сборная Мурманской области одержала серию побед. Так, в дисциплине «двухместные сани» кандалакшане заняли весь пьедестал почёта: на первом месте Павел Поршнев и Иван Лазарев, «серебро» – у Кирилла Кравчука и Николая Шульгина, «бронза» – у Александра Егорова и Петра Попова. Среди мужчин в дисциплине «одноместные сани» сборная региона также показа отличный результат: лучший результат на соревнованиях показал Александр Егоров, «бронзу» завоевал Станислав Ковшик. В индивидуальных заездах среди женщин «золото» завоевала Екатерина Лаврентьева, второе место – у Дарьи Малеевой. Напомним, что ранее на трассах Воробьёвых гор прошёл чемпионат России по санному спорту в дисциплине «натурбан», на котором сборная Мурманской области завоевала 11 наград разного уровня.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в Мурманской области подготовка профессиональных спортсменов по натурбану осуществляется уже почти 40 лет с момента открытия в Кандалакше соответствующей спортивной секции. Сегодня на базе местной спортшколы олимпийского резерва готовят золотой фонд страны: более 10 лет основу сборной команды России по натурбану составляют именно кандалакшские спортсмены.

Фото: https://gov-murman.ru