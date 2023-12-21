Кубышка: банковские вклады жителей Мурманской области выросли за год почти на 20%

По данным на 1 ноября 2023 года, сумма вкладов и других привлеченных средств жителей Мурманской области (без учета средств на счетах эскроу) составила 248,3 млрд рублей. Это на 19,9% больше, чем было годом ранее.

Большую часть средств северяне, как и раньше, предпочитают хранить в рублях. В общей массе сбережений на долю валютных вкладов на начало ноября этого года приходится 5,5% - или 13,7 млрд рублей.

«На фоне повышения Банком России ключевой ставки растут и ставки по депозитам в банках. Их уровень напрямую влияет на привлекательность сбережений в рублях. Рост ставок позволяет компенсировать издержки от инфляции, поэтому интерес граждан к этому инструменту вырос. Вклады на более длинные сроки позволяют зафиксировать высокие проценты надолго, а значит, не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать. Кроме того, многие оценивают вклады как самый удобный и надежный инструмент для сбережений, так как они застрахованы государством, процент по ним заранее известен и гарантирован», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, по данным десяти крупнейших банков, привлекающих наибольший объём депозитов россиян, максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в начале декабря 2023 года в целом по стране достигла 14,0% годовых. Для сравнения – годом ранее она составляла около 7,3% годовых.