Кубышка: жители Мурманской области хранят на банковских счетах более трети триллиона рублейВ Северном Ледовитом океане наблюдается уменьшение толщины ледяного покрова
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.02.26 13:00

Кубышка: жители Мурманской области хранят на банковских счетах более трети триллиона рублей

По данным на 1 января 2026 года жители Мурманской области разместили на банковских счетах и депозитах свыше 370 млрд рублей (за исключением счетов эскроу, которые используются для расчётов с застройщиками). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём депозитов и средств на счетах увеличился на 17%, или на 54,0 млрд рублей.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, большую часть средств (97%) северяне хранят в национальной валюте. За год рублевые сбережения увеличились на 18%, или на 55,4 млрд рублей. При этом их объём в иностранной валюте уменьшился на 11%.

Во второй декаде января максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках страны составляла 14,88% годовых.

«Даже с учётом снижения банковских ставок вслед за ключевой, доходность по вкладам остаётся привлекательной. Чтобы оценить реальную доходность, нужно ориентироваться не на прошлую инфляцию, а на будущую. Сейчас ставки по депозитам остаются выше инфляции, иными словами, те проценты, которые получит вкладчик, когда его вклад закончится, перекроют общий рост цен за это время. Это даёт возможность не только сохранить свои сбережения, но и заработать. К тому же банковские вклады вместе с процентами застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

Надо отметить, что если всю сумму на банковских счетах северян разделить на 650300 человек (численность постоянного населения Мурманской области на 1 апреля 2025 года, Мурманскстат), то в банковской кубышке каждого жителя Мурманской области находится 569 тысяч рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зри в Северный полюс, или Гренландия становится козырной картой США
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Блины на Масленицу на семью обойдутся россиянам в этом году почти в 209 рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 40 копеек, доллар снижается на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Определились со стратегическими целями развития предприятия-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: все заявки о проблемах с отоплением находятся на контроле Минэнерго и будут отработаны УК максимально оперативно-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»