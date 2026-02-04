Кубышка: жители Мурманской области хранят на банковских счетах более трети триллиона рублей

По данным на 1 января 2026 года жители Мурманской области разместили на банковских счетах и депозитах свыше 370 млрд рублей (за исключением счетов эскроу, которые используются для расчётов с застройщиками). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём депозитов и средств на счетах увеличился на 17%, или на 54,0 млрд рублей.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, большую часть средств (97%) северяне хранят в национальной валюте. За год рублевые сбережения увеличились на 18%, или на 55,4 млрд рублей. При этом их объём в иностранной валюте уменьшился на 11%.

Во второй декаде января максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках страны составляла 14,88% годовых.

«Даже с учётом снижения банковских ставок вслед за ключевой, доходность по вкладам остаётся привлекательной. Чтобы оценить реальную доходность, нужно ориентироваться не на прошлую инфляцию, а на будущую. Сейчас ставки по депозитам остаются выше инфляции, иными словами, те проценты, которые получит вкладчик, когда его вклад закончится, перекроют общий рост цен за это время. Это даёт возможность не только сохранить свои сбережения, но и заработать. К тому же банковские вклады вместе с процентами застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

Надо отметить, что если всю сумму на банковских счетах северян разделить на 650300 человек (численность постоянного населения Мурманской области на 1 апреля 2025 года, Мурманскстат), то в банковской кубышке каждого жителя Мурманской области находится 569 тысяч рублей.