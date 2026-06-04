Кубышка: жители Мурманской области перечислили в НПФ 4,6 млрд рублей

В период с января по апрель 2026 года жители Мурманской области заключили свыше 10,2 тысячи договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Общий объём взносов по этим договорам в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в 2026 году составил 1,3 млрд рублей. С момента запуска программы в начале 2024 года северяне оформили 60,2 тысячи договоров и перечислили по ним в НПФ почти 4,6 млрд рублей.

«Популярность ПДС у жителей региона растёт – многие выбирают её из-за возможности перевести в неё свои пенсионные накопления. Государство в течение 10 лет софинансирует личные взносы вступивших в ПДС, максимальный объём господдержки составляет 36 тысяч рублей в год. Также участники могут оформить налоговый вычет и вернуть до 88 тысяч рублей уплаченных налогов в год. Кроме того, в особых жизненных ситуациях граждане могут досрочно вернуть до 100% сбережений без потери налоговых льгот и софинансирования. Например, при потере кормильца или для оплаты дорогостоящего лечения», – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Для участия в ПДС необходимо заключить договор с Негосударственным пенсионным фондом, который является оператором программы. Это можно сделать очно в офисе НПФ, на сайте или через «Госуслуги». Список операторов и условия ПДС опубликованы на сайте Банка России.

По данным на 1 мая 2026 года в целом в стране количество заключенных договоров по ПДС составило 12,1 млн, а общий объём привлеченных средств достиг 938 млрд рублей.