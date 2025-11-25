Кубышка: жители Мурманской области увеличили накопления на банковских счетах и депозитах

На начало октября 2025 года жители Мурманской области хранили в банках 346,1 млрд рублей (без учёта счетов эскроу, которые используются для расчётов с застройщиками). На рублевые сбережения приходилось 96,9%, или 335,3 млрд рублей.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, в сентябре прирост средств на депозиты составил 0,8%, или 2,6 млрд рублей. За год накопления северян увеличились на 18,9% (55,1 млрд рублей).

«Банковские ставки по депозитам продолжают обгонять ожидаемую инфляцию благодаря высокой ключевой ставке. Это обеспечивает привлекательность размещения средств на вкладах – людям по-прежнему выгоднее сберегать, чем тратить», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

В начале ноября максимальная ставка по вкладам до года в десяти крупнейших банках страны составляла свыше 15% годовых.