Куда цены на нефть рубль выведут?

Мировые цены на нефть сегодня утром растут на оптимизме вокруг неожиданного сокращения запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

Росту цен на нефть способствует снижение запасов нефти в США, однако рост ограничен опасениями, что потенциальная вторая волна пандемии коронавируса может снова вызвать новые ограничения и оказать влияние на спрос на топливо.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 мая, сократились на 0,7 миллиона баррелей до 531,5 миллиона баррелей, сообщило в среду управление энергетической информации минэнерго страны, в то время как аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали увеличение на 4,1 миллиона баррелей.

«Коммерческие запасы нефти в США неожиданно сократились на прошлой неделе, добавляя все больше свидетельств того, что рынок нефти в США прошёл худшее», - отметили аналитики «Capital Economics», чье мнение приводит агентство.

Однако обеспокоенность по поводу возможной второй волны заболеваний коронавирусом сдерживает рост, в то время как в Южной Корее и Китае появились новые случаи заражения COVID-19 после смягчения карантинных мер.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,9768 рубля. По отношению к последней сделке 13 мая доллар подорожал на 3,68 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 39,49 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 2 копейки и составил 79,8893 рубля. Однако к официальному курсу евро увеличился на 11,18 копейки.