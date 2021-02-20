Куда движутся цены на «чёрное золото», туда и курс рубля

Цены на нефть эталонных марок снизились по итогам торгов в пятницу. По итогам недели наиболее активно торгуемые фьючерсы на WTI снизились на 0,4%, тогда как стоимость фьючерсов на Brent повысилась на 0,8%, продемонстрировав рост пятую неделю подряд после достижения 13-месячных максимумов ранее на неделе, по данным «Dow Jones».

Снижение нефтяных цен, в частности, связано с началом восстановления добычи в Техасе, ранее упавшей в условиях сильных морозов.

Никто не может точно сказать, сколько времени потребуется на полное восстановление добычи. Однако нефтяные трейдеры и руководители компаний надеются, что основная часть добычи будет восстановлена в ближайшие дни на фоне потепления и возобновления электроснабжения. «Ситуация в Техасе по-прежнему имеет решающее значение для фундаментальных ожиданий в краткосрочной перспективе», - отмечает старший рыночный аналитик «Schneider Electric» Робби Фрейзер.

Кроме того, негативным фактором для рынка выступают ожидания возможного увеличения добычи странами ОПЕК+, а также признаки ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном, пишет «MarketWatch».

На этой неделе цены на нефть поднялись до максимальных уровней с января прошлого года, что может послужить стимулом для ОПЕК+ начать увеличивать добычу с апреля, приводит издание слова Артема Абрамова, который возглавляет отдел сланцевой нефти в «Rystad Energy».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 74,1364 рубля. По отношению к последней сделке 19 февраля доллар подорожал на 1,14 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 16,47 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 3,50 копейки и составил 89,7900 рубля. Тем временем к официальному курсу евро вырос на 24,73 копейки.