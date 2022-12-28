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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.22 12:00

Куда хотят переехать жители СЗФО и как много людей хочет это сделать до 2023 года

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, что подталкивает работников и соискателей к переезду или мыслям о переезде.

По итогам года четверть (24%) опрошенных в Северо-Западном ФО не хотят переезжать. Каждый десятый (11%) респондент ответил, что уже переехал.

Среди остальных – 33% хотели бы переехать в другую страну. Чаще других переезд в другую страну рассматривают жители Санкт-Петербурга (48%) – это первое место по стране, Москвы (44%), Татарстана и Челябинской области (по 42%). Наименьшее число желающих переехать в другую страну отмечается среди жителей Ростовской (23%), Нижегородской (22%), Омской (15%) областей, а также Краснодарского края (22%).

Ещё 32% трудящихся в СЗФО планируют переехать в другой регион России. Чаще всего жители Северо-Запада выбирают для переезда Центральный округ (40%), юг России (28%), Приволжский ФО (8%) и Дальний Восток (4%). На Урал или в Сибирь изъявили желание перебраться меньше 1% живущих в СЗФО.

Ещё 3% трудящихся в СЗФО хотят перебраться в другой город внутри своего региона.

Опрос показал, что жители регионов скорее хотели бы сменить свой регион на другой (33%), а жители столиц – переехать в другую страну (45%). Желание сменить страну проживания чаще встречается у мужчин, чем среди женщин (разница в 5%), а также у менеджеров высшего звена (56% представителей хотят или планируют покинуть Россию), специалистов по маркетингу и рекламе (52%) и ИТ (47%). Реже всего – у занятых в сфере транспорта и логистики (27%), бухгалтеров и юристов (по 26%) и HR-менеджеров (25%).

Среди респондентов из СЗФО, желающих уехать в другую страну, 42% рассматривают Европу. Ещё 35% выбрали в качестве места нового жительства США, Канаду, 23% - Азиатские страны, 43% - страны СНГ, 15% - ОЭА, Саудовская Аравия.

Смену региона чаще всего рассматривают строители (30%) и занятые на производстве (28%). Среди тех, кто в целом хочет сменить место жительства, 40% респондентов из СЗФО планируют переехать до конца года. Пока не готовы к таким резким переменам до конца 2022 года 42%, остальные затруднились ответить. 

Говоря о переезде внутри стран: в рамках опроса, набралось 39% россиян, желающих переехать в регионы Центрального ФО, 25% - в Южный ФО, 13% - в Северо-Западный ФО.

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