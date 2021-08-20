Куда нефть курс рубля выведет…

Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно растут после шести дней снижения, свидетельствуют данные торгов. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,6%, до 63,88 доллара за баррель, сентябрьские — на 0,58%, до 64,06 доллара.

Котировки нефти снижались шесть предыдущих торговых сессий и достигли майских минимумов. С начала текущей недели стоимость марки Brent упала на 5,5%, WTI – на 6,7%.

Как пишет 1prime.ru, всю неделю на рынке преобладали опасения за восстановление спроса, вызванные вновь наблюдающимся ростом заболеваемости коронавирусом в мире. Эти опасения подкрепили слабые данные статистики по Китаю, которые были опубликованы 16 августа.

Дополнительное давление на стоимость нефти оказало укрепление доллара после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы США, в котором отмечалось возможное начало сворачивания стимулирующих экономику страны мер уже в этом году. На этом фоне доллар достиг мартовского максимума.

Как сказал агентству «Блумберг» стратег «UBS Wealth Management» Уэйн Гордон, на фоне всех этих факторов инвесторы отказывались от риска, что и вызвало падение цен на нефть. При этом аналитик отметил, что снижение стоимости сырья ограничено текущими уровнями.

Изменения доллара США и евро на старте торгов Московской биржи в пятницу незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов. Курс евро по отношению к доллару коррекционно растёт после снижения днем ранее.