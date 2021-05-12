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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.21 10:30

Куда нефть вытянет - курс рубля торгуется разнонаправленно

Цены на нефть незначительно поднимаются на торгах в среду после роста накануне и не показывают единой динамики на фоне ряда разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов.

С одной стороны, Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 2,5 миллиона баррелей при прогнозируемом снижении на 2,3 миллиона. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики ожидают, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,8 миллиона баррелей.

Однако ситуация с коронавирусом в Азии по-прежнему сдерживает рост котировок нефти. Крайне тяжёлой ситуация остаётся в Индии, которая находится на втором месте по выявленному числу случаев заражения. Согласно последним данным, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 22,6 миллиона.

Кроме того, на фоне роста числа заражений в Японии было принято решение о продлении режима ЧС, который должен был закончиться 11 мая, в ряде префектур до 31 мая.

В то же время аналитики «ANZ», мнение которых приводит газета «Wall Street Journal», считают, что падение спроса на сырье в Индии в связи с новой волной коронавируса будет компенсировано ростом потребления сырья в США и других странах. Например, нехватка топлива уже ощущается в восточных штатах США, в то время как нефтеперерабатывающие компании Мексиканского залива вынуждены сокращать производство, поскольку не имеют возможности отправить покупателям достаточный объём продукции, пишет «Bloomberg». Некоторые из нефтепереработчиков были вынуждены зафрахтовать танкеры для хранения избытка нефтепродуктов.

Курс рубля утром в среду торгуется разнонаправленно, следует из данных Московской биржи. Курс евро сегодня снижается по отношению к доллару перед публикацией макростатистики по Германии и еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

 

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