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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.22 15:00

Куда поехать на заработки в России? Топ вахтовых вакансий с зарплатой до 800 тысяч рублей

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 50 тысяч актуальных вакансий, предлагающих работу вахтовым методом, и выбрали топ-10 самых привлекательных предложений для производственного персонала, а также топ-10 предложений для представителей непроизводственных специальностей.

Сегодня работу вахтой чаще всего предлагают машинистам (14% вахтовых вакансий), водителям (11%), сварщикам (8%), фрезеровщикам и токарям (6%), а также слесарям (6%). В целом большая часть вахтовых вакансий относится к категориям специалистов по добыче сырья и производственного персонала. Однако представителям других специальностей тоже можно найти варианты – вахтовые предложения есть для поваров, охранников, нянь, программистов, врачей и даже для продавцов.

«В большинстве случаев работа вахтовым методом предполагает северные и восточные регионы страны – Мурманская область, Красноярский край, ХМАО и ЯНАО, Республика Саха, Амурская область и другие. На втором месте по распространенности – вакансии с вахтой в Москве и Санкт-Петербурге. Значительно реже, но все-таки встречаются варианты вахтовой занятости на юге страны – обычно такие вакансия открываются ближе к началу туристического сезона», – рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Рейтинг самых «дорогих» вахтовых вакансий в сфере добычи сырья и производства возглавил начальник участка буровзрывных работ с вахтой в Норильске – специалисту предлагают зарплату до 800 000 рублей, а также комфортные условия проживания, трехразовое бесплатное питание и оплату проезда. Чтобы претендовать на должность, необходимо высшее горное образование, стаж работы начальником участка БВР (ОГР) не менее пяти лет, а также наличие «Единой книжки взрывника» с правом руководства взрывными работами и аттестации Ростехнадзора.

На втором месте – редкая вакансия капитана плавучего хранилища газа, которая предлагает зарплату от 650 тысяч рублей. Место постоянной дислокации - в бухте Ура Губа (70 км к северу от Мурманска). Среди условий: комфортное проживание и питание на новом судне, доставка из Мурманска и обратно морским катером или служебным автобусом, а также социальный пакет.

Среди вакансий, не связанных с добычей сырья и производством, самую высокую на сегодня заработную плату предлагают няне-педагогу для восьмилетнего мальчика – до 360 тысяч рублей. Работать предстоит в Москве, среди ключевых требований – высшее педагогическое образование и отличное знание Ломоносовской программы, а также опыт работы в семьях не менее пяти лет.

На втором месте расположилась вакансия врача психиатра-нарколога с вахтой в Москве и заработной платой от 250 до 400 тысяч рублей. Для проживания предоставляется служебная квартира, кроме того, работодатель компенсирует транспортные расходы, обеспечивает всем необходимым оборудованием и расходными материалами. Среди требований – наличие сертификата по специальности, а также профильный опыт работы, предпочтительно в коммерческой клинике.

Топ-10 самых «дорогих» вахтовых вакансий для специалистов производственной сферы, добычи сырья и рабочего персонала

Вакансия

Локация

Предлагаемая зарплата

Ссылка

Начальник участка буровзрывных работ

Норильск

до 800 000 руб. до вычета налогов

https://hh.ru/vacancy/53864266

Капитан плавучего хранилища газа

Мурманск

от 650 000 руб. до вычета налогов

https://hh.ru/vacancy/53086386

Директор по строительству (капремонт автомобильных дорог)

Якутск

от 400 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/53682711

Сервисный инженер по ремонту и обслуживанию буровых установок

Якутия

от 400 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/53687805

Менеджер вахтового городка/поселка

Якутия

от 381 000 руб. до вычета налогов

https://hh.ru/vacancy/52007133

Заместитель главного геолога

Якутия

от 370 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/52977420

Электросварщик ручной дуговой сварки

Тюменская область

от 144 000 до 588 500 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/53144001

Инженер-энергетик

ЯНАО

от 315 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/52856837

Мастер буровой

Нефтеюганск

от 285 430 руб. до вычета налогов

https://hh.ru/vacancy/51304897

Специалист по вахтовым перевозкам

Новый Уренгой

от 260 000 руб. до вычета налогов

https://hh.ru/vacancy/52892944

 

Топ-10 самых «дорогих» вахтовых вакансий, не связанных с добычей сырья и производством

Вакансия

Локация

Предлагаемая зарплата

Ссылка

Няня-педагог для мальчика 8 лет

Москва

до 360 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/52890512

Врач психиатр-нарколог

Москва

от 250 000 до 400 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/52604503

Фельдшер

Амурская область

от 240 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/53232467

Шеф-повар

Мурманская область

от 200 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/53289308

Телохранитель

Сочи

от 200 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/53458123

Помощник/помощница по хозяйству

Московская область

от 200 000 до 250 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/53940592

Няня для девочки 3-х лет

Москва

от 84 000 до 224 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/53243112

Кондитер

Якутия

до 200 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/53616193

Системный администратор

Иркутск

от 167 250 руб. до вычета налогов

https://hh.ru/vacancy/53812004

Домработница/Домработник

Москва

от 160 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/53546912

 

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