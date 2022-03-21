Куда поехать на заработки в России? Топ вахтовых вакансий с зарплатой до 800 тысяч рублей
Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 50 тысяч актуальных вакансий, предлагающих работу вахтовым методом, и выбрали топ-10 самых привлекательных предложений для производственного персонала, а также топ-10 предложений для представителей непроизводственных специальностей.
Сегодня работу вахтой чаще всего предлагают машинистам (14% вахтовых вакансий), водителям (11%), сварщикам (8%), фрезеровщикам и токарям (6%), а также слесарям (6%). В целом большая часть вахтовых вакансий относится к категориям специалистов по добыче сырья и производственного персонала. Однако представителям других специальностей тоже можно найти варианты – вахтовые предложения есть для поваров, охранников, нянь, программистов, врачей и даже для продавцов.
«В большинстве случаев работа вахтовым методом предполагает северные и восточные регионы страны – Мурманская область, Красноярский край, ХМАО и ЯНАО, Республика Саха, Амурская область и другие. На втором месте по распространенности – вакансии с вахтой в Москве и Санкт-Петербурге. Значительно реже, но все-таки встречаются варианты вахтовой занятости на юге страны – обычно такие вакансия открываются ближе к началу туристического сезона», – рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.
Рейтинг самых «дорогих» вахтовых вакансий в сфере добычи сырья и производства возглавил начальник участка буровзрывных работ с вахтой в Норильске – специалисту предлагают зарплату до 800 000 рублей, а также комфортные условия проживания, трехразовое бесплатное питание и оплату проезда. Чтобы претендовать на должность, необходимо высшее горное образование, стаж работы начальником участка БВР (ОГР) не менее пяти лет, а также наличие «Единой книжки взрывника» с правом руководства взрывными работами и аттестации Ростехнадзора.
На втором месте – редкая вакансия капитана плавучего хранилища газа, которая предлагает зарплату от 650 тысяч рублей. Место постоянной дислокации - в бухте Ура Губа (70 км к северу от Мурманска). Среди условий: комфортное проживание и питание на новом судне, доставка из Мурманска и обратно морским катером или служебным автобусом, а также социальный пакет.
Среди вакансий, не связанных с добычей сырья и производством, самую высокую на сегодня заработную плату предлагают няне-педагогу для восьмилетнего мальчика – до 360 тысяч рублей. Работать предстоит в Москве, среди ключевых требований – высшее педагогическое образование и отличное знание Ломоносовской программы, а также опыт работы в семьях не менее пяти лет.
На втором месте расположилась вакансия врача психиатра-нарколога с вахтой в Москве и заработной платой от 250 до 400 тысяч рублей. Для проживания предоставляется служебная квартира, кроме того, работодатель компенсирует транспортные расходы, обеспечивает всем необходимым оборудованием и расходными материалами. Среди требований – наличие сертификата по специальности, а также профильный опыт работы, предпочтительно в коммерческой клинике.
Топ-10 самых «дорогих» вахтовых вакансий для специалистов производственной сферы, добычи сырья и рабочего персонала
|
Вакансия
|
Локация
|
Предлагаемая зарплата
|
Ссылка
|
Начальник участка буровзрывных работ
|
Норильск
|
до 800 000 руб. до вычета налогов
|
Капитан плавучего хранилища газа
|
Мурманск
|
от 650 000 руб. до вычета налогов
|
Директор по строительству (капремонт автомобильных дорог)
|
Якутск
|
от 400 000 руб. на руки
|
Сервисный инженер по ремонту и обслуживанию буровых установок
|
Якутия
|
от 400 000 руб. на руки
|
Менеджер вахтового городка/поселка
|
Якутия
|
от 381 000 руб. до вычета налогов
|
Заместитель главного геолога
|
Якутия
|
от 370 000 руб. на руки
|
Электросварщик ручной дуговой сварки
|
Тюменская область
|
от 144 000 до 588 500 руб. на руки
|
Инженер-энергетик
|
ЯНАО
|
от 315 000 руб. на руки
|
Мастер буровой
|
Нефтеюганск
|
от 285 430 руб. до вычета налогов
|
Специалист по вахтовым перевозкам
|
Новый Уренгой
|
от 260 000 руб. до вычета налогов
Топ-10 самых «дорогих» вахтовых вакансий, не связанных с добычей сырья и производством
|
Вакансия
|
Локация
|
Предлагаемая зарплата
|
Ссылка
|
Няня-педагог для мальчика 8 лет
|
Москва
|
до 360 000 руб. на руки
|
Врач психиатр-нарколог
|
Москва
|
от 250 000 до 400 000 руб. на руки
|
Фельдшер
|
Амурская область
|
от 240 000 руб. на руки
|
Шеф-повар
|
Мурманская область
|
от 200 000 руб. на руки
|
Телохранитель
|
Сочи
|
от 200 000 руб. на руки
|
Помощник/помощница по хозяйству
|
Московская область
|
от 200 000 до 250 000 руб. на руки
|
Няня для девочки 3-х лет
|
Москва
|
от 84 000 до 224 000 руб. на руки
|
Кондитер
|
Якутия
|
до 200 000 руб. на руки
|
Системный администратор
|
Иркутск
|
от 167 250 руб. до вычета налогов
|
Домработница/Домработник
|
Москва
|
от 160 000 руб. на руки
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