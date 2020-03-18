Куда, рублик, спешишь, куда котишься...

Цены на нефть сегодня утром показывают коррекционный рост после достижения новых минимумов накануне на фоне новой волны паники из-за влияния коронавируса на спрос. 17 марта в ходе торгов нефть марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель впервые с 20 января 2016 года.

Поддержку ценам на нефть также оказали последние данные API о запасах сырья в США. По данным API, запасы сырья на прошлой неделе упали на 4,2 миллиона баррелей после роста неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 3,2 миллиона баррелей.

Однако рынок по-прежнему остаётся волатильным, поскольку страхи вокруг коронавируса и его влияния на мировую экономику продолжают сдерживать нефтяные цены.

«Перспектива спроса сегодня выглядит ещё более мрачной», — отмечает аналитик «AxiCorp» Стивен Иннес, чьё мнение приводит агентство «Рейтер».

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль падает к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью и в условиях разрастающейся пандемии коронавируса.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 76,5765 рубля. Доллар превышал отметку в 79 рублей впервые с 12 февраля 2016 года. По отношению к последней сделке во вторник доллар вырос на 1,13 рубля. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта взлетел на 2,69 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 1,44 рубля и составил 84,3438 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 2,04 рубля.